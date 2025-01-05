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الإعمار: نسب إنجاز متقدمة في 5 مشاريع سكنية تلكأت منذ سنوات

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان عن مراحل إنجاز متقدمة في 5 مشاريع سكنية كانت متلكئة منذ سنوات بعدة محافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار: إنه “كان هنالك 49 مشروعاً سكنياً في المحافظات غالبيتها متلكئ وحالياً وصلنا لنسب إنجاز متقدمة في 5 مشاريع منها في محافظات الأنبار والديوانية والنجف الأشرف وواسط وديالى”.
وأضاف، أنه “يجري التنسيق للعمل بباقي المشاريع السكنية الأخرى المتلكئة بغية إعلانها كفرص استثمارية أو إحالتها إلى المحافظة المعنية لإكمالها”.

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