الجهد الخدمي يفتتح منطقتين ويضع حجر الأساس لمنطقة وسط ميسان

العمارة – الصباح الجديد

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي عن افتتاح منطقتين في قلعة صالح جنوب ميسان، فيما أشار الى وضع الحجر الأساس لمنطقة وسط المحافظة .

وقال رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي المركزي عبد الرزاق المالكي في كلمةٍ ألقاها خلال حفل الافتتاح : إنه”برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم منطقتي الحرية والرحمة التابعتين لقضاء قلعة صالح جنوب محافظة ميسان”، مبيناً أنه “تم وضع حجر الأساس لمشروع تنفيذ شبكة مجاري وتبليط وأرصفة منطقة سيد جميل”.

وأضاف أن “جهود فريق الجهد الخدمي والهندسي في ميسان تركزت على تأهيل وتطوير المناطق التي حُرمت في وقتٍ سابق من خدمات البنى التحتية بسبب تعارضها مع التصميم الأساس للمدن”، مؤكداً أن “توجيهات رئيس الوزراء بُنيت على أساس تلك الحاجة”.

وأوضح أن” افتتاح المناطق بعد تأهيلها بشكل كامل هو دليلٌ على عزيمة العاملين في الفريق على خدمة المجتمع وإبراز الإنجازات الحكومية المتتالية والتي انعكست بشكل إيجابي على واقع الحياة اليومية للمواطن”.

وتابع أن “مشاريع الفريق في قضاء قلعة صالح شملت إعادة التأهيل، فضلاً عن بناء مستشفى في قلعة صالح العام، إضافة إلى تبليط شوارع وأرصفة وشبكة مياه الصرف الصحي في منطقتي الحرية والرحمة، وكذلك تم مد شبكة الماء الصالح للشرب وفق المخطط الذي تم وضعه من قبل إدارة الفريق “.

وعن الخطط المستقبلية، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية ضياء الدين ناظم خلال كلمةٍ ألقاها في الحفل تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) أن “البرنامج الحكومي يطمح لتقديم المزيد من الخدمات من خلال الدخول للمناطق والأحياء التي تفتقر للبنى التحتية، إضافةً إلى استحداث عدد من المستشفيات والمدارس الجديدة ضمن خطة الفريق لعام 2025”.

من جانبها أشادت عضو مجلس النواب رقية النوري “بالدور الكبير الذي لعبهُ فريق الجهد الخدمي والهندسي من خلال تقديم الخدمات ومساعدة الأهالي لتجاوز محنتهم ، وتنفيذ المشاريع التي تسهم في إنهاء معاناتهم اليومية، مؤكدةً “على دعم الحكومة الكامل لتنفيذ أي مشروع خدمي وتخطي الروتين في تنفيذه”.

وفي سياقٍ متصل “تم وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل شبكة مياه الصرف الصحي وأرصفة وتبليط منطقة سيد جميل والتي ستتم المباشرة بها ضمن مشاريع فريق الجهد الخدمي والهندسي في ميسان خلال الأسبوع المقبل “.