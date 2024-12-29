أسعار النفط ترتفع في أسبوع رغم ضعف التداولات قبل نهاية العام

الصباح الجديد ــ وكالات:

حققت أسعار النفط ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من ضعف التداولات قبل نهاية العام، مدعومة بتراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.

وخلال تداولات امس الأول الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 91 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 74.17 دولارا للبرميل عند التسوية.

وزاد خام غرب تكساس الأميركي 98 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 70.60 دولار.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية امس الأول الجمعة أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بواقع 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر مع ارتفاع استهلاك المصافي وزيادة الطلب على الوقود في موسم العطلات.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام الأميركية بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين قدرت بيانات معهد البترول الأميركي الصادرة في وقت سابق من الأسبوع انخفاضا قدره 3.2 مليون برميل، وفقا لمصادر في السوق.

وزاد التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي الصيني والطلب على النفط بعد أن رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الصيني في عامي 2024 و2025.

وقالت مصادر لرويترز هذا الأسبوع إن السلطات الصينية وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة ثلاثة تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، وذلك في إطار جهود بكين لإنعاش الاقتصاد الراكد.

وقال حلف شمال الأطلسي امس الأول الجمعة إنه سيعزز وجوده في بحر البلطيق، وذلك بعد يوم من احتجاز فنلندا سفينة تحمل نفطا روسيا للاشتباه في تسببها في انقطاع كابلات للإنترنت والطاقة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الهولندية والبريطانية وسط انحسار الآمال في اتفاقية جديدة لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا.