“البتكوين” تتراجع من جديد قبل نهاية العام

الصباح الجديد ــ وكالات:

انخفض سعر عملة “البتكوين” الرقمية، حيث تتداول عند 94.610.5 دولار أميركي هبوطاً بنسبة 0.99% في الـ 24 ساعة الأخيرة، ويسجل رأس المال السوقي 1.87 تريليون دولار.

ولا تزال البتكوين الأكثر هيمنة بحصة سوقية تبلغ 56.8% ويليها عملة الإيتريوم بحصة سوق 12.2%..

يذكر أنه بناء على سعر الإغلاق امس السبت ، تكون البتكوين قد هبطت بنسبة-2.32 % في السبع أيام الأخيرة، وكذلك هبطت العملة البديلة الأشهر، الإيتريوم، بنسبة -3.08% في السبع أيام الأخيرة.

إلى ذلك، خسر سهم MicroStrategy المرتبط بالعملات المشفرة، بأكثر من 3% خلال تعاملات الجمعة، مع تراجع بتكوين إلى حدود الـ 94 ألف دولار.

وكانت تراجعت عملة بتكوين المشفرة بنسبة كبيرة خلال تعاملات يوم الأربعاء 18 كانون الأول، بنحو 5% بعد قرار الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، ومراجعة توقعاته بشأن خفض الفائدة في العام 2025 إلى خفضين فقط بدلاً من أربعة، وهو ما انعكس سلباً على الأصول الخطرة ومنها الأسهم الأميركية والعملات المشفرة.

يأتي ذلك، بعد أن تجاوزت مسيرة صعود البتكوين القياسية 107 آلاف دولار إثر تأكيد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه يخطط لإنشاء احتياطي استراتيجي أميركي من البتكوين مماثل لاحتياطي النفط الاستراتيجي.

وكان وضع ترامب العملات الرقمية كمحور رئيسي ضمن وعوده الاقتصادية، مُبشراً خلال حملته الانتخابية بحقبة جديدة من الدعم لسوق الكريبتو، مع وعود جريئة بتعزيز استقرار البيتكوين ومنع بيع احتياطاته.