خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية

الصباح الجديد ــ وكالات:

سجل خام البصرة “الثقيل والمتوسط” مكاسب أسبوعية ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، في وقت أغلق فيه النفط عالمياً على ارتفاع.

وفي آخر جلسة من أمس الأول الجمعة، سجل خام البصرة الثقيل انخفاضاً بلغ 16 سنتاً ليصل إلى 70.19 دولاراً للبرميل.

ورغم هذا الانخفاض، حقق خام البصرة الثقيل مكاسب أسبوعية قدرها 1.17 دولار، ما يعادل 1.7%.

أما خام البصرة المتوسط، فقد أغلق في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 16 سنتاً ليصل إلى 73.29 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية أيضاً بلغت 1.17 دولار، أي ما يعادل 1.62%.

من جهة أخرى، سجل الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، في ظل انخفاض حجم التداول قبيل نهاية العام، وبدعم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية، بالإضافة إلى التفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي يقوده التحفيز في الصين.