الدولار يفتتح الأسبوع منخفضا أمام الدينار في بغداد واربيل

بغداد ــ الصباح الجديد :

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، امس السبت، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كردستان.

وقال مصدر صحفي ، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت الخميس الماضي 151800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار المصدر إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصه لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 151600 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار.