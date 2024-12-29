استقرار أسعار الذهب في بغداد واربيل

بغداد ــ الصباح الجديد :

استقرت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كردستان ، امس السبت .

وقال مصدر صحفي إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت امس السبت، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 560 الف دينار، وسعر الشراء 552 الف دينار.

وأشار المصدر ، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 530 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 526 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 560 الف دينار و 570 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 530 الفا و 540 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 645 ألف دينار، وعيار 22 بيع 590 ألف دينار، وعيار 21 بيع 565 ألف دينار، وعيار 18 بيع 485 ألف دينار.