حقيقة استثناء المجمعات السكنية من القطع الكهربائي المبرمج

بغداد ــ الصباح الجديد :

نفت وزارة الكهرباء، امس السبت، استثناء المجمعات السكنية من القطع المبرمج، فيما بينت أن جميع الاستثناءات ملغية إلا الحاكمة منها.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن “جميع الاستثناءات ملغية، فقط الاستثناءات الحاكمة لمحطة تصريف المياه الثقيلة، ومشاريع المياه، والمستشفيات والمراكز الطبية”، مبيناً أن “هذه الاستثناءات تأتي وفق التوجيهات الحكومية، وتوجيهات وزير الكهرباء لما لها من أولوية قصوى ضمن الاستثناءات الحاكمة”.

وأوضح أنه “لا يوجد هنالك أي استثناء لأي مجمعات، لا سكنية ولا تجارية ولا صناعية وغيرها، وليس هنالك حتى حرف أحمال واستثناءات للدوائر الحكومية، وأن جميع الاستثناءات لاغية فيما عدا ما ذكر”، مشيراً إلى أنه “هنالك جزئيات تشغيل لبعض المجمعات السكنية العمودية لأنها تحتاج نوعاً ما إلى تجهيز في أوقات محددة هي أوقات انتهاء الدوام الرسمي وأوقات الليل”.

وأضاف موسى أن “هنالك نوعاً ما برمجة خاصة للمجمعات السكنية على ألا تؤثر على المناطق وساعات تجهيز الكهرباء، وهذا الاستثناء تحصل عليه بعض المجمعات السكنية باعتبارها عمودية في أوقات محددة فقط”، لافتاً إلى أن “هذه الجزئيات تحصل عليها المجمعات السكنية شرط أن لا تؤثر على الأحمال، ولا على حصة باقي المناطق، فقط بجزئية معينة من برمجة معينة في أوقات محددة”.