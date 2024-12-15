وزير التجارة: لدينا خزين استراتيجي والسلة الغذائية مؤمنة بشكل كامل

بغداد – الصباح الجديد

أكد وزير التجارة أثير الغريري أن وزارة التجارة لديها خزين استراتيجي، مشيراً الى أن السلة الغذائية مؤمنة بشكل كامل.

وقال الغريري : إن “وزارة التجارة ودعت الجانب الأول أو الشق الأول من عملها الذي هو الأمن الغذائي من خلال تحقيق الأمن الغذائي الذي لا يقل أهمية عن الأمن على الأرض، ولدينا خزين استراتيجي من جميع المواد الغذائية وخاصة من محصول الحنطة”، لافتاً الى أنه “في السابق وقبل سنتين أو ثلاثة كانت الوزارة تطمح بأن يصل خزين الطوارئ الى ثلاثة أشهر، لكنه حالياً لديها خزين استراتيجي يتجاوز سقف الكميات المقررة بالستة أشهر”.

وأضاف أن “السلة الغذائية والمواد الأخرى مؤمنة بشكل كامل، وفي حال حدوث أي طارئ فإن الوضع الغذائي بأمان تام”، مشدداً على أن “وزارة التجارة حريصة على أن يكون هناك استقرار في الأسواق، ولا تسمح بحصول زيادة بأسعار المواد الغذائية بشكل نهائي”.