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الديوانية ترفد الأسواق المحلية بما يقارب 13 طناً من الأسماك

شؤون عراقية
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الديوانية – الصباح الجديد

أعلنت مديرية زراعة الديوانية ، عن تسويق بما يقارب 13 طناً من الأسماك للأسواق المحلية في المحافظة.

وقال مدير زراعة الديوانية المهندس أحمد الزيادي : إن “الأسواق المحلية في المحافظة شهدت تسويق كمية بلغت (12750) كيلوغراماً من الأسماك لسد حاجة الأسواق المحلية”، لافتاً الى أن “الملاكات  الفنية للمديرية مستمرة بالتعاون مع مربي الثروة الحيوانية ومتابعتهم بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي”.

وأوضح أن “الأسماك شملت أنواع (كارب مزارع) بواقع (9200) كيلوغرام، وأسماك نوع (كارب عشبي) بواقع (35) كغم، و(كارب فضي) بواقع (275) كغم، وأسماك (الحمري) بواقع (400) كغم، وأسماك (الخشني) بواقع (280) كغم، وأسماك نوع (بلطي) بواقع (2560) كغم”، مشيراً الى “دور وزارة الزراعة ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية بدعم قطاع الأسماك بغية دعم المنتج المحلي، وتحقيق الاكتفاء لتعضيد دور الاقتصاد الوطني”.

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