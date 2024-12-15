دجلة الجامعة بطلاً للمرحلة الأولى بالسلة

بغداد ـ الصباح الجديد:

توج فريق دجلة الجامعة بطلاً للمرحلة الأولى من دوري المحترفين العراقي لكرة السلة بعد تحقيق فوز مهم على ضيفه فريق زاخو بفارق 15 نقطة 84_69 وبحسب المكتب الإعلامي للنادي فأن الفوز رفع رصيد فريق دجلة الجامعة إلى تسعة عشر نقطة ليتوج بطلاً للمرحلة الأولى، وحضر اللقاء الذي أقيم على قاعة الشعب المغلقة رئيس الهيئة الإدارية الدكتور عقيل الجميلي الذي أبدى سعادته بالفوز المهم الذي حققه الفريق متمنياً للجهاز الفني واللاعبين مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية من أجل تحقيق الهدف المنشود.