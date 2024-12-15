الدفاع الجوي يناقش تحضيرات فرقه الرياضية

بغداد ـ الصباح الجديد:

عقدت إدارة نادي الدفاع الجوي الرياضي بحضور رئيس الهيئة الادارية الفريق الركن معن السعدي اجتماعها الدوري لمناقشة عدد من المستجدات الفنية والادارية التي من شأنها تطوير عجلة نشاطات الفرق الرياضية في النادي واهمها إعداد فريق كرة قدم الصالات لفئة الشباب إستعدادا للمشاركة في دوري المحترفين المصاحب لكرة الصالات والذي سينطلق في التاسع عشر من الشهر الجاري واستعدادات الفريق الأول لكرة القدم لخوض غمار منافسات الدوري الكروي والتحضيرات الخاصة لفريقنا السلوي للمرحلة الثانية من الدوري السلوي.