معيوف رئيسا لنادي شاهد الرياضي

إعلام اللجنة الأولمبية

أشرفت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية على المؤتمر الانتخابي الذي أقامته الهيئة العامة لنادي شاهد الرياضي اليوم الجمعة الموافق للثالث عشر من شهر كانون الاول الجاري وذلك لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي للسنوات الأربع المقبلة.وأسفرت نتائج المؤتمر عن فوز عدنان عبد الحسين معيوف برئاسة الهيئة الادارية، فيما فاز بمنصب نائب الرئيس منتصر مهدي سالم، وسلام كريم فرحان أميناً للسر، وعلي عامر جرمط أميناً مالياً.كما فاز بعضوية مجلس الادارة عدنان عقيل مجيد، وحيدر نعمة عمران، وعمر فاضل صالح، والسيدة ليلى عبد منخي. هذا وتألفت اللجنة الانتخابية المشرفة على إنتخابات نادي شاهد الرياضي من مصطفى جبار علگ مشرفاً عاماً للمؤتمر الانتخابي، وعلي حسن عطية رئيساً للجنة الانتخابية، وعضوية السيدين سعدون كريم سلمان وفراس سهم كاظم.ويذكر إن حضور أعضاء الهيئة العامة بلغ (60) عضواً من أصل (85) عضواً، فيما أقرت اللجنة الانتخابية إكتمال النصاب وفقاً لقانون الأندية الرياضية.