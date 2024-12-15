مدرسة واسط للتايكواندو تستذكر ابطال النصر

بغداد ـ الصباح الجديد:

اقامت مدرسة واسط للتايكواندو فعالية جميلة استذكرت فيها ابطال النصر وشهداء العراق لمناسبة ذكرى تحرير العراق من تنظيمات داعش الإرهابية وأقيمت نزالات ودية بين اللاعبين الموهوبين مع القاء كلمة لمديرة المدرسة الكابتن زينب عبد الرزاق حيت فيها ابطال العراق الغيارى الذين دافعوا عن تربة الوطن.

من جانب اخر، حصلت مديرة مدرسة واسط للتايكواندو على شهادة تقديرية من جامعة واسط/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بعد القاءها ورشة علمية بعنوان ” قوة الشخصية وكيفية الدفاع عن النفس”.. الورشة التي أقيمت بالتعاون مع اكاديمية بلاك تايكر الدولية للدفاع عن النفس والعلوم الرياضية/ فرع واسط، حضرها نخبة من التدريسين وطلاب وطالبات الكلية تم التطرق لأهمية الدفاع عن النفس وتنمية قوة الشخصية للانسان وكيفية الخلاص من تهجم المعتدين بشكل نظري وعملي باستخدام تقنيات الدفاع عن النفس، وقدمت عبد الرزاق شكرها إلى عميدة الكلية الدكتور غفار سعد ومسؤول وحدة الارشاد الدكتورة سعادة حسنين وجميع المشاركين في الورشة.