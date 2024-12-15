البصرة تضيف المهرجان الرياضي لإتحاد الشرطة

متابعة ـ الصباح الجديد:

برعاية وزير الداخلية الفريق عبد الامير الشمري وبحضور رئيس اتحاد الشرطة الرياضي الفريق الحقوقي مهدي الفكيكي وعدد من الشخصيات الأمنية والرياضية والاجتماعية اختتمت في محافظة البصرة فعاليات المهرجان الرياضي الرابع الذي يقيمه اتحاد الشرطة الرياضي واشتمل في نسخته الحالية على لعبتي كرة السلة والفنون القتالية وبمشاركة كبيرة جداً من مختلف مفاصل وزارة الداخلية ، ونجح فريق الحدود من الحصول على المركز الاول في لعبة كرة السلة تاركاً المركز الثاني لفريق شرطة البصرة وجاء فريق شرطة نينوى في المركز الثالث ، وتمكن الفريق المستضيف شرطة البصرة من الظفر بالمركز الاول جامعاً اعلى النقاط في جميع أنظمة لعبة الباغوت ، ثم تلاه فريق الحدود بالمركز الثاني ، وجاء فريق شرطة بغداد الكرخ ثالثاً .

حفل المهرجان الختامي ضم عدداً من الفعاليات الرياضية الاستعراضية اضافة إلى لوحات فنية مميزة تغنت بحب الوطن .ثم انطلقت النزالات النهائية في جميع الأنظمة القتالية للعبة الباغوت ، وكان التنافس فيه على اشده من قبل أبطال اللعبة في مختلف فرق الوزارة ليختتم المهرجان بتوزيع الدروع التقديرية والجوائز بين الفرق الفائزة من قبل السيد رئيس الأتحاد والشخصيات الحاضرة .