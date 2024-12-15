اكتمال تشكيلة إدارة نادي كربلاء

بغداد ـ الصباح الجديد:

بارك رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم الكابتن “عدنان درجال” إجراءَ الانتخابات التكميليّة لنادي كربلاء التي أسفرت عن فوز ثلاثة أعضاء جدد بإدارةِ النادي.وقال درجال: إن اتحادَ الكرة يبارك إتمامَ العملية الانتخابيّة التكميليّة بشكلها الديمقراطيّ والذي يعبرُ عن قناعاتِ عمومية النادي بالأشخاصِ المكلفين لإدارةِ النادي في المدة المُقبلة.وأضاف: إن نادي كربلاء يعدُّ من الركائزِ المهمةِ في الرياضةِ العراقيّة عمومًا، وكرة القدم على وجهِ الخصوص، ولابدَّ له أن يشعرَ بالاستقرارِ حتى يستطيع التطورَ والنجاحَ. مباركاً لرئيسِ الهيئة الإداريّة لنادي كربلاء أحمد هدام وزملائه الجدد والقدامى الانتخابات التكميليّة، يشار إلى أن الانتخاباتَ التكميليّة أسفرت عن فوز كلٍ من كوكب حسن هاشموياسر مروان رضا وسعد مشاوي ذياب بعضويةِ مجلس الإدارةِ الجديد لنادي كربلاء الرياضي.