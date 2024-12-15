زوجي التنس البارالمبي أولا بأنطاليا الدولية

اسامة السيلاوي*

أعلن رئيس اتحاد التنس البارالمبي ماجد العكيلي عن إنجاز جديد للرياضة البارالمبية العراقية حيث حقق فريق الزوجي المكون من نصر مهدي وحسين حامد المركز الأول في بطولة UNIQLO الدولية التي أُقيمت في أنطاليا تركيا الفريق العراقي تمكن من التفوق على نظيره الروسي في المباراة النهائية مسجلاً فوزاً ساحقًا بنتيجة ٦-٢، ٦-١ ليؤكد جدارته في هذا الاستحقاق الرياضي الكبير.. وفي سياق المنافسات الفردية واصل اللاعب حسين حامد تقديم عروضه القوية حيث تأهل إلى المباراة النهائية مما يعزز آمال العراق في تحقيق المزيد من الإنجازات في هذه البطولة الدولية.

يُذكر أن بطولة UNIQLO الدولية تُعد من أبرز المنافسات في رياضة التنس البارالمبي حيث تستقطب نخبة من اللاعبين المتميزين من مختلف دول العالم ويعد فوز الفريق العراقي إنجازاً كبيراً يعكس تطور الرياضة البارالمبية في العراق وجهود الاتحاد في دعم الرياضيين البارالمبيين.

* إعلام اللجنة البارالمبية