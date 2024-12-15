علي ليث يتوج بلقب الرجال وكارين كمال تفوز بكأس النساء

رافد البدري*

اختتمت مؤخراً على قاعة فندق مودرن بلازا في محافظة نينوى بطولتي نهائيي العراق للرجال والنساء بالشطرنج، والتي استمرت للمدة من الثالث ولغاية العاشر من شهر كانون الأول الجاري، وتمكن اللاعب علي ليث احمد من الفوز بلقب الرجال، فيما توجت اللاعبة كارين كمال جلال الدين بلقب النساء.

عامل الخبرة

وتحدث ظافر عبد الأمير رئيس اتحاد اللعبة قائلاً: شهدت البطولة منافسات قوية جداً بين اللاعبين المشاركين، نظراً لتقارب مستوياتهم، كما ان الجولات الأخيرة كانت حاسمة بسبب فارق النقاط القليل بينهم، والذي من الممكن ان يرجح كفة لاعب، على لاعب آخر في أي لحظة، عبد الأمير اكد ان اللاعبين الذين فازوا بعضوية المنتخب الوطني هم أصلاً لاعبي المنتخبات الوطنية للاعوام السابقة، وأن تواجدهم في القائمة ليس جديداً على لعبة الفكر، حيث سبق وان مثلوا منتخب العراق لسنوات عديدة، لذلك فان عامل الخبرة حسم النتائج.

علي ليث يتوج بالذهب

توج اللاعب علي ليث بالوسام الذهبي بعد ان تفوق على الجميع وجمع (8،5) نقطة في صدارة الترتيب، وهو اللاعب الوحيد الذي لم يخسر في جميع الجولات التي خاضها، فيما نال الوسام الفضي اللاعب المخضرم حسين علي حسين برصيد 8 نقاط، وحصل اللاعب اكار علي صالح على الوسام البرونزي برصيد (7،5) نقطة، وجاء اللاعب الشاب ربيع صباح نوري بالمركز الرابع برصيد (7،5) نقطة ايضاً، وبفارق نقاط الطاولات، وبنفس الطريقة حصل اللاعب معزز ظاهر حبيب على المركز الخامس برصيد (7،5) نقطة ايضاً، ليكملوا بذلك تشكيلة المنتخب الوطني للرجال لعام 2025، والتي تنتظرها منافسات عربية وقارية ودولية، وكانت بطولة الرجال قد شهدت مشاركة 16 لاعباً من الذين ترشحوا لخوض النهائيات، وهم لاعبي المنتخب الوطني للعام السابق، واللاعبين الذين ترشحوا من شبه نهائي العراق، حيث لعبوا وفق النظام السويسري من 11 جولة، زمن الجولة 90 دقيقة، مضافاً اليها 30 ثانية لكل نقلة منجزة.

كارين كمال تحرز الذهب

وفي منافسات النساء تمكنت اللاعبة كارين كمال جلال الدين من خطف اللقب واحراز الوسام الذهبي، بعد ان جمعت (7،5) نقطة في صدارة الترتيب، واحرزت الوسام الفضي اللاعبة سالي عباس عبد الزهرة برصيد 7 نقاط، فيما نالت الوسام البرونزي اللاعبة الواعدة ساره مسعود عبد الله برصيد (6،5) نقطة، وقد تأجل تحديد صاحبتي المركزين الرابع والخامس بسبب تساوي 3 لاعبات بالنقاط وهن: يمامة عاصف عبد الله ونهاد صباح نوري ودلباك إسماعيل، بعد ان جمعن نفس الرصيد من النقاط (5،5) نقطة لكل منهن، وحسب قوانين البطولة فان كسر التعادل سيكون باللعب لدوري على مرحلتين بالشطرنج السريع (Rapid)، زمن الجولة فيها 15 دقيقة، وسيتم اختيار اللاعبتين الأولى والثانية لضمهن الى المنتخب الوطني لعام 2025، والذي سيخوض المنافسات العربية والقارية والدولية، ويذكر ان 10 لاعبات شاركن في نهائيات البطولة مثلن، لاعبات المنتخب الوطني للعام 2024، اضافةً الى اللاعبات اللواتي ترشحن من بطولة شبه نهائي العراق.

الحكام والمشرفين

عبد الأمير أوضح ان المشرف على بطولة الرجال عضو اتحاد اللعبة حسين كاظم، فيما أشرفت على بطولة النساء السيدة سندس محسن حسين عضو اتحاد اللعبة ، وادار جولات البطولة الحكام الدوليين: إسماعيل إبراهيم وعبد العزيز اسود وعاصف عبد الله فياض وحسين علي محسن ومعروف محمد سالم.

* المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي للشطرنج