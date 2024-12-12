صندوق العراق للتنمية يعلن قرب إطلاق 4 مشاريع أساسية

بغداد – الصباح الجديد

كشف رئيس صندوق العراق للتنمية محمد النجار عن خطط الصندوق المستقبلية، فيما أكد عن قرب اطلاق 4 مشاريع اساسية.

وقال النجار، في تصريحات صحفية : إن “الصندوق قد قضى السنة الأولى من عمله بترتيب وتنظيم شؤونه، نظراً لكونه تجربة جديدة بالكامل في العراق، ولا توجد لها خلفيات محلية”، مشيراً الى “الاستعانة بشركات ومؤسسات دولية لدعمه في هذا المجال”.

واضاف، أنه “خلال السنة الثانية، تم التركيز على 4 مشاريع اساسية سوف تطلق قريباً عبر (اجر وتملك) والان اصبحنا جاهزين للبدء بالمشاريع التي وعدنا بها الجمهور”.

ولفت، الى أنه “خلال الفترة المقبلة، سيتم الإعلان عن مشاريع جديدة ما يعادل تقريباً كل شهر بإعلان جديد”، منوهاً بأن “كل مشروع يمر بمراحل إعداد ودراسة قد تستغرق من 6 إلى 7 أشهر لغرض الوصول الى قناعات بأن هذه المشاريع جيدة تخدم المواطنين من خلال تجهيز شركاء وتمويل صحيحين لأننا نعمل بشكل كبير مع القطاع الخاص”.، وتابع: “قريباً ستظهر العديد من المشاريع على أرض الواقع”.