البصرة تضيف بطولة الكرة العابرة للسيدات

بغداد ـ الصباح الجديد:

ينظم الاتحاد العراقي الوطني للكرة العابرة والدوبول بطولة اندية ومؤسسات العراق للسيدات في محافظة البصرة للمدة من 25 ولغاية 30 كانون أول الجاري، وبحسب امين سر الاتحاد سنان قاسم جواد فأن الاتحاد يوجه الدعوة لجميع الأندية الراغبة بالمشاركة في البطولة بارسال كتب الموافقة على المشاركة في موعد أقصاه يوم 18 من الشهر الجاري.

يذكر ان اتحاد اللعبة نظم مؤخرا في المدينة الشبابية التجمع الأول لبطولة اندية الرجال وتأهل منها 6 اندية هي ” امام المتقين والطف والبصرة والصناعات الحربية والخورنق ومركز الكرخ التخصصي”.