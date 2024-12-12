النجيفي أولا في بطولة قفز الحواجز بالسعودية

إعلام اللجنة الأولمبية

حقق الفارس العراقي الصاعد زيد النجيفي المركز الأول ضمن منافسات اليوم الثاني من الأسبوع الأول لبطولة السعودية لقفز الحواجز، والتي تقام في مركز قفز السعودية في الجنادرية. وكان اليوم الثاني من البطولة قد إنطلق بشوط «ضد الزمن – السرعة» بارتفاع 1.25 متر لفئة النجمتين، وحقق المركز الأول فيه الفارس العراقي زيد النجيفي بزمنٍ قدره 50.91 ثانية، وحل ثانياً الفارس السعودي مازن اليوسف (52.41)، فيما جاء ثالثاً الفارس السعودي عبد الملك عبد الهادي (53.33).وتجدر الاشارة الى تفوق الفرسان العراقيين بمعظم المشاركات الخارجية في العامين الأخيرين حيث حققوا مراكز متقدمة من خلال الفرسان فالح الدليمي وزيد النجيفي وغيرهما من الأبطال، حيث حظيت لعبة الفروسية برعاية متميزة منذ تسنّم رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور عقيل مفتن رئاسة الاتحاد إذ قطعت أشواطاً بالغة الأهمية في إستقدام خيول أصيلة من مناشئ معروفة كما إنخرط مدربونا وفرساننا بدورات متقدمة ومعسكرات تدريبية، بالاضافة لتفعيل المسابقات المحلية للفروسية وتوسيع قواعد ممارسيها في عموم محافظات البلاد الأمر الذي إنعكست ملامحه على نتائج فرساننا في مشاركاتهم الخارجية.