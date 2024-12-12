تايكواندو أمانة بغداد يعسكر في أربيل

بغداد ـ الصباح الجديد:

وفرت إدارةُ نادي أمانة بغداد معسكراً تدريبياً لفريقها بفعاليةِ التايكواندو من أجل المشاركةِ في بُطولةِ أندية العراق المؤمل إقامتها في بغداد من 13-15 من شهر كانون الأول الحالي على قاعةِ الشعب، بمشاركة (90) نادياً. وأثنى المدير الفني للمنتخب الوطنيّ ونادي أمانة بغداد بفعاليةِ التايكواندو، خالد عبد النبي، على جُهودِ إدارة ناديه بتوفير هذا المعسكر للفريقِ قبل الدخول في منافساتِ البطولة الأهم للاتحادِ العراقيّ للتايكواندو في العراق. وأضاف: إن المعسكرَ يستمر لمدة خمسة أيامٍ، اعتباراً من يوم 5 ولغاية العاشر من الشهر الجاري، على قاعةِ نادي جيهان في أربيل بواقع وحدتين تدريبيتين. وأشار إلى: إن لاعبي الفريق يتمتعون بمعنوياتٍ عاليةٍ قبل الولوج في منافساتِ هذه البطولة التي تعدُّ من البطولات المهمة. واختتم عبدالنبي حديثه بالقول: إن الفريقَ سيشارك بثمانية أوزانٍ، ونأمل أن نحققَ ما حققناه في البطولتين السابقتين (الشهداء والسفير الكوري).