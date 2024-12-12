البارالمبية تجري انتخابات رؤساء المناطق

احمد فاضل*

اقامت اللجنة الانتخابية صباح أول أميس انتخابات روؤساء المناطق في اللجان الفرعية البارالمبية.. حيث اسفرت النتائج عن فوز السيد ظاهر رشيد برئاسة منطقة كردستان و السيد باسم محمد برئاسة المنطقة الوسطى والسيد وسام حسين برئاسة منطقة الفرات الاوسط والسيد زكي عبد الكريم طالب برئاسة المنطقة الجنوبية.. يذكر ان اللجنة الانتخابية اكملت مهامها على اتم وجه والتي تكونت من السيد احمد شاكر قانونيا وبعضويتي كل من الدكتور احمد العاني و محمد السلامي كما حضر المؤتمر الانتخابي السيد مجلي الجابري الامين العام للجنة والسيد عبيد الغزي الامين المالي للجنة و السيد مهدي باقر عضو المكتب التنفيذي.

* إعلام اللجنة البارالمبية