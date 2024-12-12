متابعة ـ سيف المالكي:

تُوّج العراقي محمد الهادي بطلًا لـ”كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” (TGR MENA ESPORTS CUP) لعام 2024، بعد منافسات قوية أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، داخل قبة الألعاب الإلكترونية – مجمع الأعمال.وشهدت البطولة مشاركة 24 سائقًا من 17 دولة، حيث تنافسوا في أجواء مليئة بالحماس والتشويق، ليحصد محمد الهادي اللقب بعد أداء استثنائي. وجاء في المركز الثاني السعودي نايف الفالح، بينما حلّ اللبناني وسيم أبو خليل في المركز الثالث، ليعكس هذا الحدث مدى التنافسية العالية التي ميزت البطولة.تُعتبر هذه البطولة محطة رئيسية في مشهد الرياضات الإلكترونية الإقليمي، حيث تسلط الضوء على تطور السباقات الرقمية والإقبال الكبير عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وضمن فعاليات النسخة الرابعة من البطولة، أُقيمت عدة مسابقات مميزة كان أبرزها “كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – تحدي الجامعات”، الذي توّج فيه عبد الله أبو دية من الجامعة الألمانية الأردنية باللقب. كما شهدت البطولة “كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – تحدي الرعاة”، حيث أحرزت رنا حدادين من “مجموعة المركزية” المركز الأول. بالإضافة إلى ذلك، أقيم تحدي “ديزيرت فوكس رايسينغ”، الذي حقق فيه كارل إيتيميزيان من لبنان وفيصل اليافعي من قطر انتصارات مميزة.

ونُظّمت النسخة الرابعة من “كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” برعاية رسمية من شركة تويوتا موتور كوربوريشن (Toyota Motor Corporation) ممثلة بفريق “تويوتا جازو للسباقات”، وبتنظيم من “ديزيرت فوكس رايسينغ”، وبدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية. كما تم تنظيم البطولة بالتعاون مع الأردنية لرياضة السيارات، وبمساهمة من الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية الذي يترأسه سمو الأمير عمر بن فيصل، إلى جانب دعم من مركز زين للرياضات الإلكترونية، وريفلكت نيو بنك، ومنصة نبض، ومنصة موتوري.وشهدت البطولة، التي تُعدّ الكأس الأقوى والأكثر شمولًا في سباقات الرياضات الرقمية بالمنطقة، إقبالًا قياسيًا هذا العام؛ حيث تقدّم أكثر من 500 شخص للمشاركة في التصفيات المحلية التي أُقيمت في 17 بلدًا، وهو أعلى رقم تسجله البطولة منذ انطلاقها. ونجح 36 متسابقًا في حجز أماكنهم في التصفيات الإقليمية، التي أُقيمت منافساتها على حلبة رود أتلانتا (ROAD ATLANTA) المتميزة بتصميمها الفريد ومنعطفاتها الـ12 السريعة والمتتالية. وتأهل من التصفيات الإقليمية 23 سائقًا، إلى جانب حامل لقب الموسم الماضي اللبناني كارل إيتيميزيان، للمشاركة في النهائيات التي شهدت تنافسًا مثيرًا ومستوى عاليًا من الأداء.بهذا، تؤكد البطولة مكانتها الرائدة كأحد أبرز الأحداث الرياضية الرقمية في المنطقة، من خلال تعزيز مشاركة الشباب وتطوير مشهد الرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.