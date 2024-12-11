البعثة التنقيبية البريطانية تتوصل لاكتشافات مهمة في ذي قار

بغداد – الصباح الجديد:

بإشراف رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث على عبيد شلغم، تابع مدير قسم التنقيبات في ذي قار سهيل التميمي، أعمال البعثة البريطانية العاملة في موقع تلو الاثاري بالمحافظة واطلع على نتائج أعمالها.

وقدم رئيس البعثة الفرنسي الدكتور(سبستيان ري) شرحا لأهم المكتشفات التي شملت أرشيف لوكال اورشم كال الحاكم المحلي التابع للملك نرام سين أحد أهم ملوك الدولة الأكدية، كما عُثر على أكثر من 200 نص و40 ختم أسطواني، والكشف في مربع تنقيبي آخر عن مبنى يعود للعصر البابلي القديم ونصوص ملحمية جديدة تتحدث عن الآلهة ننكرسو.

جدير بالذكر أن الفرق التنقيبية الأجنبية للتنقيب عن آثار العراق من شماله الى جنوبه بهدف البحث والتحري عن الحضارة الرافدينية وما وصلت إليه من رقي وازدهار في شتى المجالات الفنية والزراعية والصناعية والعمرانية والعلمية والفلكية وغيرها، توالت على بلاد وادي الرافدين منذ القرن التاسع عشر ولحد الان.

وقد حصلت الفرق التنقيبية على قطع آثارية كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم خرجت وفق اتفاقيات ثنائية بين العراق والفرق التنقيبية ملئت متاحف العالم بها في امريكا والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وغيرها من دول العالم ومازالت فرقها التنقيبية تعمل بالعراق وفق محددات قانونية وإدارية حددتها هيأة الاثار والتراث طبقاً لقانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 ساري المفعول