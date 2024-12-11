تربية الكرخ الثالثة تقيم المعرض القطاعي السنوي لمدارس المتميزين والمتفوقين

بغداد – الصباح الجديد:

برعاية السيد المدير العام لتربية بغداد الكرخ الثالثة، وبحضور مدير قسم الاشراف الاختصاصي وممثل الشرطة المجتمعية في الكرخ، وتزامنا مع احتفالات شعبنا بيوم النصر الكبير، أقام قسم النشاط المدرسي المعرض القطاعي السنوي لمدارس المتميزين والمتفوقين لجميع قواطع المديرية تحت عنوان (سفراء التميز ) .

وقال المدير العام الاستاذ سعد صابر عباس الربيعي خلال افتتاحه المعرض ” ختامها مسك ، يسرنا اليوم افتتاح المعرض السنوي القطاعي لمدارس المتميزين والمتفوقين ، والتي تزامنت مع احتفالاتنا بيوم النصر الكبير، وكانت حقا جميع الاعمال الفنية التي مررنا بها ذات لمسات فنية متميزة وعكست طاقات وإبداع الطلبة، ومدى جهد الملاكات التدريسية في صقل هذه المواهب وإبرازها ، مؤكدا على أهمية الأنشطة اللا صفية في العملية التربوية، لأنها تخرج الطالب من روتين وضغط الدراسة والامتحانات، وتفسح المجال أمام الطلبة، لتفجير الطاقات والمواهب الكامنة، فضلا عن أهمية أن تعكس هذه الأعمال رسائل تعبر عن واقع حال الأمة من خلال ريشة فنان أو قلم مبدع يتمكن من خلال الرسوم والألوان من إيصال معاناة الشعوب على مر العصور .

هذا وتضمن المعرض استعراض عدد من الفعاليات لمجموعة من التلاميذ، وتقديم الأناشيد والابتهال الديني للطلبة والطالبات. وفي ختام المعرض قدم المدير العام شكره وتقديره للقائمين على المعرض وتنظيمه وإعداده، ووزع الهدايا ودروع الابداع للمدارس المشاركة متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتقدم.