أمين بغداد يعلن المشروع سيحول ارض (معسكرالرشيد) الى لوحة فنية تنبض بالحياة

بغداد – الصباح الجديد

أكد أمين بغداد عمار موسى كاظم، أن مشروع غابات بغداد سيكون بمساحة أكثر 12 مليون متر مربع.

وقال كاظم خلال حفل اطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع غابات بغداد المستدامة، التي ستنفذ على أرض (معسكر الرشيد سابقاً) أن “مشروع غابات بغداد المستدامة يضم فقرات ترفيهية عمرانية وزراعية تكاد تكون الاندر والاضخم بين المشاريع الترفيهية على مستوى العراق والمنطقة”، مبينا أن ” المشروع يعد الحدث الاهم في تاريخ بغداد وسيحول ارض (معسكرالرشيد) الى لوحة فنية تنبض بالحياة وانموذجاً يحتذى به في مجال الاستدامة البيئية والمساحات الخضر “.

وأضاف، أن “المشروع يوازي حجم الزيادة الحاصلة في سكان العاصمة ومتنفسا جديدا الى جانب متنزه الزوراء, يتجاوزه بالمساحة الى عشرة اضعاف “، لافتا الى أن “المشروع يضم مساحة تتجاوز الـ 12 مليون و500 الف متر مربع تغطي المساحات الخضر فيه 11 مليونا و250 الف متر مربع” .

وتابع، أنه “يعد قفزة نوعية بالمساحات الخضر تسهم بتنقية الهواء وزيادة انبعاث الاوكسجين في سماء العاصمة , على وفق نظام بيئي بتناغُم تام مع الطَبِيعة الخلابة التي تستحقها العائلات البغدادية الكريمة “، لافتا الى أن “المشروع يضم محطات من الأنشطة المتنوعة الترفيهية والرياضية ومناطق مخصصة للنساء والأطفال وفعاليات عائلية، ومساحات مخصصة لأنواع الفنون والثقافة والعلوم والتكنولوجيا”.

وبين أن “مناطق الغابات تضم 28 منطقة وظيفية مختلفة, وأكثر من مليون شجرة وبحيرات صناعية وميزات مائية “، مبينا انه “يضم المشروع غابة السيدات (متنفس النساء) والذي يوفر خصوصية لامتناهية تضم اكثر من ٥٠ نشاطاً رياضياً مختلفاً يوفر لهن فضاءً آمناً ومميزاً” .

ولفت الى ان “المشروع يحوي على غابة الاطفال الترفيهية لاكثر من ٧٥ نشاطا مختلفاً بما ينمي مغامرات الاستكشاف والتخييم والنشاط البدني “، موضحاً أن “المشروع يضم اكثر من ١٢٠ نشاطا علمياً في غابة العلوم والتعليم ممثلا بالمدارس والجامعات والمكتبات” .

واشار إلى أن ” المشروع يحوي ايضاً على غابة التكنولوجيا والابتكار لفعاليات صداقة البيئة والطاقة المتجددة ويضم اكثر من ٥٥ نشاطاً للبرمجة والتصميم ونوادي حاضنات الاعمال “، مؤكدا أن “المشروع يضم غابة الرياضة واللياقة البدنية التي تتضمن اكثر من ٨٠ نشاطا وغابة الصحة لأكثر من ٦٠ نشاطاً لتحسين الصحة العامة .”

ومضى بالقول: أنه “يضم قرية الغابة العالمية لتجمع الارث والثقافة والتراث المحلي لمحافظات العراق ، ويضم مضمار للخيول ومحمية طبيعية لأنواع معينة من النباتات والحيوانات والطيور والزواحف “، مشيرا إلى أن “المشروع سيوفر أكثر من ثمانين الف فرصة عمل في مختلف التخصصات الهَنِدَسية والبِنِاء اضافة الى الزراعة التي من المخطط إنشاء مزارع كبيرة ومتنوعة” .

وأوضح، أن “المشروع سيضم برامج تدريب وتأهيل للشباب العاطلين عن العمل، مما يجعلهَمَ مؤهلين للعمل في مختلف المجالات التي يوفرها المشروع “، مؤكداً أن “بغداد تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة ضمن البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء ، التي ما ان تكتمل ستحقق نقلة نوعية في قطاعات الطرق والجسور والعمران والمساحات الخضر” .

وبين، أن “غابات بغداد تمثل درعاً حصيناً لحماية البيئة ومصدرَ الهامٍ لتحسين جودة الحياة والصحة العامة في العاصمة بغداد” .

يذكر ان مشروع غابات بغداد المستدامة، يعدُّ أكبر غابة حضرية في البلد، وسيكون وجهة سياحية وترفيهية وثقافية بارزة، إلى جانب دوره البيئي المهم، إذ يشتمل على غابات عملاقة تضمّ نحو مليون شجرة معمّرة مقسمة على 28 غابة متنوعة النشاطات، إلى جانب جدواه الاقتصادية حيث سيوفر 80 ألف فرصة عمل متنوعة.