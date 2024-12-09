الكهرباء: التحول الذكي لا يفرض زيادة في أسعار التعرفة

بغداد – الصباح الجديد

أكدت وزارة الكهرباء امس الاحد أن التحول الذكي في الشبكة الكهربائية سيشمل جميع المحافظات، ولا يفرض زيادة في أسعار التعرفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى : ” في اطار توجيه وزير الكهرباء بالتحول الذكي في الشبكة الكهربائية والسيطرة على الاحمال العالية والضياعات الكبيرة وتعظيم موارد الجباية، وضعت الوزارة خطة كبيرة للتحول الذكي تشمل نصب العداد الذكي وتأهيل شبكات التوزيع وتجهيز المناطق العشوائية والزراعية بالكهرباء”، لافتاً إلى أنه “تم توقيع 4 عقود في 4 محافظات للتحول الذكي في الشبكة الكهربائية وتنصيب العداد الذكي مع تأهيل شبكات التوزيع فيها”.

وأضاف أن “وزير الكهرباء وجه بشمول المجمعات الاستثمارية، سواء كانت سكنية او صناعية او تجارية بالتحول الذكي، ووضعت خطة للسيطرة على الاحمال العالية، وتم تنفيذ جزء منها خصوصا في الدوائر الحكومية”، مبيناً أنه “تم اعداد كشوفات كاملة للاحمال العالية ونصب جزء من العدادات الذكية للدوائر الحكومية والمصانع والمنشآت التجارية للسيطرة على الحمولات العالية وتنظيم ربطها بالشبكة الكهربائية”.

وأوضح موسى، أن “تجربة تحويل المجمعات الاستثمارية بكافة اصنافها ستكون في عموم محافظات العراق ولن تقتصر على بغداد، وسيتم مفاتحة اصحاب المجمعات الاستثمارية فيما اذا رغبوا بالحصول على فرصة للعمل مع وزارة الكهرباء لنصب منظومات (الهيس) الذكية ونصب العداد الذكي في تلك المجمعات”، مشيراً إلى أن “الموازنة الزمت الوزارة وتلك المجمعات بالتحول الذكي بالشبكة، وهم اصحاب الفرصة الاولى فيما اذا أرادوا الحصول على تلك الفرصة ونصب العدادات او جباية اجور الكهرباء من المستهلكين على نحو ذكي واذا لم يرغبوا بتلك الفرصة فسيتم الاعلان عنها واستقدام شركات تكون معنية لنصب تلك العدادات ونصب منظومات الهيس التي ترتبط بمراكز السيطرة، للسيطرة على تلك الحمولات العالية وتنظيمها وايضا دفع كلف الطاقة المستهلكة من قبل المواطنين”.

وتابع أن “التحول الذكي سيكون في بغداد وعموم المحافظات وسيطبق على آلية ان لا تكون هنالك اي زيادة بسعر التعرفة، وتم تطمين تلك المجمعات الاستثمارية سكنية او صناعية او تجارية او غيرها على انه ليس هنالك اي زيادة بسعر التعرفة ولن يخول المستثمر الحاصل او صاحب المجمع الاستثماري بتغيير الاسعار ولا بالتلاعب بحصص الكهرباء، بل سيكون هنالك مشرف يعمل مع وزارة الكهرباء على تنظيم الاستهلاك ونصب العدادات وجباية اجور الكهرباء”.