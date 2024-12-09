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تشكيل مجلس أعلى بين بغداد وأربيل لتوحيد الصناعات

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد
قررت بغداد وأربيل تشكيل مجلس أعلى بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان واتحاد الصناعات العراقية، في المستقبل القريب، تمهيداً للإعلان عن توحيد الصناعات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة بغداد، لوضع آلية للتنسيق بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان واتحاد الصناعات العراقية.
وحضر المؤتمر رؤساء غرف التجارة والصناعة في مدن (أربيل، السليمانية، دهوك وحلبجة) ورئيس اتحاد الصناعات العراقية وعدد من الأعضاء والمدراء.
وقال گيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة التجارة والصناعة في أربيل: “بناءً على الاجتماعات السابقة وتوقيع مذكرة التفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان واتحاد الصناعات العراقية، وبعد تشكيل اللجان المشتركة، أنهت هذه اللجان اليوم أعمالها وقدمت توصياتها إلى الاتحادات.

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