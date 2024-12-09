مجلس الخدمة: تعيين نحو 17 ألفاً من حَمَلَة الشهادات العليا والأوائل خلال العام الحالي

بغداد – الصباح الجديد

أعلن مجلس الخدمة العامّ الاتحاديّ تعيين نحو 17 ألفاً من حَمَلَة الشهادات العليا والأوائل خلال العام الحالي (2024) .

وقال المتحدِّث الرسميّ باسم المجلس سعد اللامي إنَّ “المجلس تمكّن منذ بداية (2024) وحتى (25) من شهر تشرين الثاني الماضي، من توظيف (16) ألفاً و(965) متقدِّماً من حَمَلَة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانونَيْ (59 و67) لسنة (2017)”. وأضاف أنَّ “العدد الكليَّ للمشمولين بالتوظيف ضمن الموازنة هو (31) ألف درجة، بينما بلغ إجماليّ المتقدِّمين للتوظيف (22) ألفاً و(192).

وبيَّن أنَّ “هناك خمسة آلافٍ و(227) متقدِّماً لم يتمّ تعيينهم حتى الآن ضمن المرحلة الثانية للتوظيف”، لافتاً إلى أنَّ “المجلس يُنسِّق مع وزارة الماليَّة لاستكمال عمليات توظيف وإطلاق الكودات الخاصَّة بالمتعيّنين، ليتمَّ الشروع حينها بالمرحلة الثالثة التي تضمّ ثمانية آلاف درجةٍ وظيفيَّة”.