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القبض على شبكة مخدرات كبيرة وضبط فتاة متورطة جنوبي بغداد

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد
أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع امس الاحد الإطاحة بشبكة كبيرة لتجارة المخدرات في بغداد.
وذكرت المديرية في بيان أن “مفارزها في بغداد تمكنت وبجهد استخباري عالي من الإطاحة بشبكة كبيرة تتاجر بالمواد المخدرة في بغداد”.
واضافت انها “ضبطت بحوزتهم وبالجرم المشهود (65 كغم) من المواد المخدرة، كانوا يرومون بيعها وتوزيعها في بغداد”، مؤكدة انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وصودرت المضبوطات وأحيل المتهمون إلى القضاء العادل”.
وفي السياق ذاته اكدت المديرية أن “مفارزها ألقت القبض على فتاة تتاجر بالمواد المخدرة جنوب العاصمة صادرة بحقها مذكرة قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات”.

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