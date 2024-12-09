الاطاحة بشبكة كبيرة لتجارة المخدرات في بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، أمس الاحد (8 كانون الأول 2024)، الإطاحة بشبكة كبيرة لتجارة المخدرات في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته “الصباح الجديد”، أن “مفارزها في بغداد تمكنت وبجهد استخباري عال، من الإطاحة بشبكة كبيرة تتاجر بالمواد المخدرة في بغداد”.

وأضافت أنها “ضبطت بحوزتهم وبالجرم المشهود (65 كغم) من المواد المخدرة، كانوا يرومون بيعها وتوزيعها في بغداد”، مؤكدة انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وصودرت المضبوطات وأحيل المتهمون إلى القضاء العادل”.

وفي السياق ذاته اكدت المديرية أن “مفارزها ألقت القبض على فتاة تتاجر بالمواد المخدرة جنوب العاصمة صادرة بحقها مذكرة قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات”.