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مقتل وإصابة 4 أشخاص بشجار وسط الكوت

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أفاد مصدر أمني، مساء أول أمس السبت، بمقتل وإصابة 4 أشخاص بسبب شجار وسط مدينة الكوت مركز محافظة واسط.
وذكر المصدر، لوسائل إعلام، أن “شجاراً بين أفراد عشيرة ال بدر، اثناء قطع إحدى الطرق بالإطارات المحترقة احتجاجاً على قتل وإصابة افراد منهم على يد القوات الأمنية عصر اليوم، تطور لاحقاً لاستخدام الرصاص الحي بين الطرفين في منطقة حي الجهاد وسط مدينة الكوت”.
وأضاف المصدر، أن “الشجار بين أبناء العم والذي أحد أطرافه النائب احمد صلال، تسبب بمقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة”.

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