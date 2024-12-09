ضيفتها مدينة السليمانية العراق يحرز لقب بطولة العرب بالقوس والسهم

إعلام اللجنة الأولمبية

بحضور أولمبي رفيع المستوى، تألف من أعضاء المكتب التنفيذي الدكتور حسين العميدي، والدكتور هرده رؤوف، والسيدين إبراهيم خليل الحويش وخليل ياسين، والأمين العام السيد هيثم عبد الحميد، توّج منتخب العراق بلقب بطولة العرب للقوس والسهم داخل الصالات بنسختها الثانية، والتي أقيمت فعالياتها في محافظة السليمانية بكردستان العراق.

وتوج منتخب العراق بلقب البطولة جامعاً (19) وساماً ملوناً، بواقع خمسة ذهبية وثمانية فضية وستة نحاسية، وحصل المنتخب السعودي على المركز الثاني برصيد (20) وساماً ملوناً، بواقع خمسة ذهبية ومثلها من الفضة، وعشر أوسمة نحاسية، وحل منتخب مصر بالمركز الثالث بعد أن جمع (10) أوسمة ملونة، بواقع أربعة ذهبية ووسام فضي، وخمسة نحاسية.

هذا وحضر منافسات البطولة العربية أيضاً، مستشار رئيس اللجنة الأولمبية السيد تحسين علي الحسون، والمستشار الاعلامي لرئيس اللجنة الأولمبية السيد جعفر العلوجي، والمدير المالي في اللجنة الأولمبية السيد أحمد صبري، وعدد من الشخصيات الرياضية.

وفي سياق متصل انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للقوس والسهم المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في محافظة السليمانية، على هامش البطولات الثلاثة التي يستضيفها العراق. وذكر بيان لاتحاد القوس والسهم المركزي أن “السعودي إبراهيم الدوسري فاز بمنصب رئيس الاتحاد العربي للقوس والسهم، ونال السوداني أحمد طارق والمصرية ريهام سويلم ثقة الجمعية العمومية لمنصبي نائبي الرئيس، وفاز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة كل من سعد المشهداني من العراق، وكريم أحمد البديري من الأردن، وأحمد السباعي من اليمن، ومحمد شريف من المغرب، وزياد صبورة من سوريا”. وأضاف أن “الاتحاد العربي، قبل انتخاباته، عقد الاجتماع الدوري الذي تضمن المصادقة على التقريرين الإداري والمالي، فضلاً عن مناقشة العديد من المواضيع التي اعتمدت في جدول الأعمال”.وبين أن “الاجتماع شهد أيضاً مناقشة إمكانية استضافة النسختين المقبلتين من بطولة العرب للقوس والسهم في قطر وتونس”.

من جانب اخر، إستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الدكتور عقيل مفتن بمكتبه الخاص عضو المكتب التنفيذي، رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة الدكتور حسين العميدي، برفقة مدرب منتخبنا الوطني الصربي فازلين ماتيج.

وأستمع الدكتور مفتن لخطة عمل الاتحاد وتحضيره لمنتخباتنا الوطنية، وخصوصاً المنتخب السلوي الأول الذي يخوض منافسات تصفيات كأس آسيا، النافذة الثانية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وإمكانية تأهله لنهائيات البطولة الآسيوية، حيث سيستقبل منتخبنا الوطني المنتخبين الأردني والفلسطيني على قاعة الشعب المغلقة.

وقال الدكتور مفتن ”إن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية مستمرة في الدعم اللامحدود لجميع الاتحادات الرياضية الوطنية الأولمبية، وغير الأولمبية‟، متمنياً ”لمنتخبنا الوطني لكرة السلة تحقيق نتائج تليق بأسم العراق والتأهل لنهائيات كأس آسيا ومقارعة أبطال آسيا والعالم في المحفلين المقبلين الآسيوي والعالمي‟.

من جهته ثمن الدكتور حسين العميدي موقف رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور عقيل مفتن في دعم إتحاد كرة السلة ومنتخباته خلال الاستحقاق الجاري، وجميع المشاركات الخارجية الرسمية‟. هذا وحضر الاجتماع النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة الدكتور خالد نجم، ومدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة الصربي فازلين ماتيج.