اليوم.. مباراتان في ختام الجولة 10 للنجوم

بغداد ـ الصباح الجديد:

تجرى اليوم الاحد الموافق 8 كانون أول الجاري مباراتان في ختام الجولة 10 من المرحلة الأولى لدوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلعب دهوك وديالى في ملعب الأول في الساعة الخامسة والربع ماء ويلتقي النفط والجوية في ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة والنصف مساء، وشهدت مباريات الجولة فوز النجف على القاسم بهدف ونفط ميسان على الكرمة بهدفين مقابل هدف وتعادل سلبي بين كربلاء والكهرباء وفوز ثلاثي ابيض للميناء على أربيل وتعادل سلبي بين الزوراء ونفط البصرة وفوز الطلبة على الكرخ بهدف من دون رد.