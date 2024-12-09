بدء تصفيات كأس الشباب والرياضة بالمحيبس

بغداد ـ الصباح الجديد:

برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد المبرقع، أطلقت دائرة التربية البدنية قسم الأنشطة بالتعاون مع اللجنة المركزية للعبة المحيبس ونادي العدل الرياضي تصفيات بغداد باللعبة بمشاركة 22 فريقا يمثلون مديريات الكرخ والرصافة والصدر.

وبين مدير قسم الأنشطة في وزارة الشباب الدكتور نجم عبد مطشر أن البطولة الرمضانية المهمة التي تنال دعم ورعاية وزير الشباب والرياضة أثبتت نجاحها لموسمين ماضيين بمشاركة كبيرة لذلك تطلب أن تقام التصفيات الأولية في جميع مدن العراق ومنها بغداد خلال فترة مناسبة تسبق شهر رمضان المبارك الذي: يشهد المباريات النهائية، وتابع بالقول أن لعبة المحيبس التراثية الأصيلة صار لها متابعات في دول عديدة عربية واجنبية ونسعى بدورنا إلى نشرها أقليمياً وتأسيس اتحاد خاص باللعبة ومن المؤمل أن تستمر منافسات بغداد لأسبوعين وتأهل عشرة فرق إلى النهائيات.وقدم رئيس لجنة المحيبس المركزية الكابتن جاسم الأسود ورئيس الهيئة الأدارية لنادي العدل السيد أحمد عطية الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة والدكتور المبرقع لتبني إحياء الألعاب التراثية الأصيلة ونشرها، كما شهد حفل الافتتاح لمنافسات البطولة العديد من الفقرات الثقافية والفنية كان أولها استذكار اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جرت بعد ذلك المباراة الافتتاحية بين فريقي الصدر والسعدون.