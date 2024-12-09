‏تفوق عراقي كبير في دورة الألعاب الاسيوية للصم بماليزيا

اسامة السيلاوي*

في تصريح خاص أعرب أمين سر الاتحاد السيد مرتضى محمد عن سعادته البالغة بفوز العداء اوس محمد بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر ضمن دورة الألعاب الآسيوية للصم المقامة حالياً في ماليزيا، وقال السيد مرتضى محمد هذا الإنجاز الكبير يعكس الجهود التي بذلها اوس محمد ومدربه المتألق ويعد مصدر فخر لكل العراقيين .. وأضاف أن هذا الفوز يُعتبر إنجازاً رياضياً مهماً ويؤكد على تميز الرياضيين العراقيين من ذوي الإعاقة السمعية وقدرتهم على المنافسة وتحقيق النجاحات في المحافل القارية والعالمية

من جانب اخر، أعرب أمين سر الاتحاد السيد مرتضى محمد عن سعادته البالغة بفوز العداء زيد سعد بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة الألعاب الآسيوية للصم المقامة حالياً في ماليزيا وقال السيد مرتضى محمد هذا الإنجاز الكبير يعكس الجهود التي بذلها زيد سعد ومدربه المتألق ويعد مصدر فخر لكل العراقيين وأضاف أن هذا الفوز يُعتبر إنجازاً رياضياً مهماً ويؤكد على تميز الرياضيين العراقيين من ذوي الإعاقة السمعية وقدرتهم على المنافسة وتحقيق النجاحات في المحافل القارية والعالمية.. كما احرز نجم الجودو البطل جعفر بشير الوسام البرونزي في منافسات وزن -81 كغم وجاء هذا الإنجاز كتتويج لجهود وتضحيات لاعب يواصل السعي لرفع علم بلاده في المحافل الدولية.

ومنذ انطلاق المنافسات ظهر بشير بمستوى متميز رغم ان هذه البطولة هي اول مشاركة خارجية للبطل حيث أظهر روح قتالية عالية وثباتاً في الأداء رغم صعوبة المباريات وشدة المنافسة من أقوى لاعبي الجودو في القارة الآسيوية تمكّن بشير من تجاوز عدة خصوم من مختلف الدول وكان قريباً من الوصول إلى المباراة النهائية لكن الحظ لم يحالفه في إحدى المباريات الحاسمة ومع ذلك أظهر عزيمة قوية واستطاع الفوز في النزال الأخير الذي أهله للحصول على المركز الثالث مهدياً هذا الإنجاز إلى عراقنا الحبيب

أفراح العراق تتواصل بهذا الإنجاز حيث ينتظر الجمهور العراقي مزيداً من النجاحات في البطولات المقبلة داعين لبشير ولزملائه بالتوفيق والمزيد من الإنجازات على المستوى الآسيوي والعالمي

وكما قال منذ بداية المنافسات رئيس اتحاد العاب الصم السيد حسنين محمد علي (افرح يا عراق افرح) فهذا وسام آخر يضاف إلى تاريخك الرياضي بفضل بطل الجودو جعفر بشير

كما أعلن رئيس اتحاد ألعاب الصم السيد حسنين محمد علي عن تحقيق إنجاز رياضي جديد للعراق ضمن منافسات دورة الالعاب الاسيوية العاشرة للصم تمكن البطل العراقي العداء زيد سعد من إحراز الميدالية الفضية في سباق 400 متر ليضيف إنجازاً آخر إلى رصيد الرياضة العراقية، وعبّر السيد حسنين عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس التخطيط والتدريب الصحيح مؤكداً أن هذه النجاحات هي دليل على التفاني والإصرار على تحقيق الأفضل.

* إعلام اللجنة البارالمبية