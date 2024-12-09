أكرم مهدي يدير مباريات كأس العالم بالكرة الشاطئية

بغداد ـ الصباح اجديد:

اختار الاتحادُ الدوليّ لكرةِ القدم (فيفا) الحكمَ الدوليّ العراقيّ (أكرم مهدي) لقيادةِ مباريات كأس العالم بالكرةِ الشاطئية التي ستقام في جزيرة سيشل منتصف العامّ المقبل.وقال عُضو دائرة الحكام في اتحادِ الكرة لؤي صبحي: إن الاتحادَ الدوليّ لكرةِ القدم (فيفا) أشعرنا بكتابٍ رسميٍّ بتواجد اسم الحكم الدوليّ أكرم مهدي ضمن القائمةِ الأولية التي ستدير مبارياتَ كأس العالم بالكرةِ الشاطئية التي تقام في جزيرةِ سيشل العام المُقبل.

وأضاف: إن التسميةَ، التي تعدُّ الأولى من نوعها على صعيدِ التحكيم العراقيّ، جاءت بعد المُستوياتِ المتميزة التي قدّمها الحكمُ العراقيّ أكرم مهدي، وآخرها في بطولةِ نيوم الدوليّة التي أقيمت في المملكةِ العربية السعودية الشهر الماضي، والتي أحرز لقبها المنتخبُ البرازيلي في فئةِ الرجال والمنتخب الإسباني في فئة النساء، حيث أدار الحكمُ أكرم مهدي العديدَ من المبارياتِ على نطاق الفئتين.وأشار صبحي إلى: إن الحكمَ الدوليّ أكرم مهدي سيدخلُ خلال المدةِ المُقبلة في عددٍ من الدوراتِ على منصةِ زووم تحضيرًا للمشاركةِ المهمة في بطولةِ كأس العالم .وتابع: إن دائرةَ الحكام تشعرُ بالفخرِ لتواجد اسمٍ عراقيّ ضمن قائمةِ الفيفا لإدارةِ بطولةِ كأس العالم إلى جانبِ حكامٍ يمثلون كلَ قارات العالم .يشار إلى أن الحكمَ الدوليّ (أكرم مهدي) تمّ اختياره إلى جانبِ سبعة حكامٍ يمثلون قارةَ آسيا لقيادةِ البطولةِ العالميّة.