اتحاد الكرة يناقش مسيرة تحضيرات منتخب الشباب للمشاركة في نهائيات آسيا

درجال يلتقي الشمري لبحث لتسهيل مهمة دخول جمهورنا إلى الكويت وحضور خليجي (26)

بغداد ـ الصباح الجديد:

التقىٰ رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، وزيرَ الداخلية عبد الأمير الشمري في مقرِّ الوزارة بالعاصمةِ بغداد.وجرى، خلال النقاش، استعراضُ القضايا كافة المتعلقة بدخولِ الجمهور العراقيّ إلى دولةِ الكويت ومؤازرة منتخبنا الوطنيّ في منافساتِ بطولة خليجي 26 – زين الكويت.وقدّم رئيسُ اتحاد الكرة العراقيّ “عدنان درجال” شكره الكبير للجُهودِ الذي تبذلها وزارةُ الداخلية في تقديمِ وتسهيل دخول الجماهير العراقيّة إلى دولةِ الكويت لحُضورِ ومؤازرةِ منتخبنا الوطنيّ، وتأمين المباريات وحفظ النظام في مختلفِ الفعاليات الرياضيّة.

وأكد رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم ووزيرُ الداخلية على أهميةِ تعزيز التعاونِ والتنسيق المُشترك بين الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم ووزارةِ الداخلية إلى جانبِ التركيز على القضايا التي تخصُّ الأمنَ الرياضيّ، وفي مقدمتها ملاعبُ كرة القدم. من جهته، أشار وزيرُ الداخلية إلى أهميةِ قيام وزارة الداخلية من خلال الجهاتِ المُختصة فيها بالعملِ على تَوفيرِ الأجواءِ الآمنة والمُناسبة لجميع المحافل الرياضيّة، خاصةً كرة القدم والمباريات التي تحظى بالاهتمامِ الكبيرِ من الجـُمهورِ الرياضيّ.

إلى ذلك، يوضح الاتحادُ العراقيُّ لكرة القدم أن التصريحاتَ المُتداولة والمنسوبة لعُضو المكتبِ الإعلاميّ، والخاصة ّبمهاجمِ منتخبنا الوطني “علي الحمادي” تفتقدُ إلى الدقة . ‏‎ويؤكد الاتحادُ العراقيُّ أن السببَ الحقيقيّ لعدم استدعاءِ الحمادي يعودُ إلى ارتباطِ ناديه ابسويتش تاون، الذي ينشطُ في الدوري الانكليزيّ المُمتاز ، بثلاث مبارياتٍ مهمة تتطلبُ تواجده مع الفريق. كما أن هناك أكثر من لاعبٍ محترفٍ تأكدَ غيابه للسببِ نفسه كمحترفي هيرينفين الهولندي حسين علي و دانيلو السعد، فضلاً عن كون بطولة الخليج المؤمل انطلاقها في ٢١ كانون الأول الحالي في دولةِ الكويت الشقيقة هي خارج أيام الفيفا . ‏‎ إن الاتحادَ ملتزمٌ بالتواصلِ الواضح والدقيق مع وسائلِ الإعلام والجماهير، ونؤكدُ أن جميعَ اللاعبين يحظون بكاملِ الدعم والتقدير من الجهازِ الفنيّ والاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم.

من جانب اخر، ناقش الاتحادُ العراقيُّ لكرةِ القدم، البرنامجَ الإعداديّ لمنتخبِ الشباب والمُعد تحضيراً للمُشاركةِ في نهائياتِ آسيا التي ستقام العامّ المُقبل في جمهوريّة الصين.وقدّم المديرُ الفنيّ للمنتخبِ “عماد محمد” برنامجه الإعداديّ لرئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، وبحُضورِ أعضاء المكتب التنفيذيّ غالب الزاملي وأحمد الموسوي، ومدير لجنة المنتخبات محمد ناصر، فضلاً على المُديرِ الإداريّ لمنتخبِ الشباب نديم كريم.وقدّم محمد برنامجه الإداريّ عبر عرضٍ خاصٍ، أوضح فيه منهاجه على وفق رؤيته الفنيّة التي تتلاءم مع أهميةِ المشاركة في البطولةِ، لاسيما أن العراقَ كان وصيفاً للنسخةِ الماضية من البطولة.من جهته، أكد مديرُ لجنة المنتخبات محمد ناصر: إن الملاكَ التدريبيّ لمنتخبِ الشباب قدّم منهاجاً واعداً تضمن العديدَ من المبارياتِ الخارجية والداخلية، ستوضح إلى حدٍ كبيرٍ الصورةَ النهائيّة للفريق قبيل المشاركةِ المُقبلة.وأضاف ناصر: إن الاتحادَ، وعبر لجنةِ المنتخبات، سيسعى لتطبيقِ المنهاج الإعداديّ للمنتخب الشبابيّ، وتوفير المناخات الايجابيّة لتلك المشاركة، والحفاظ على الصُورةِ الجيدةِ والمميزة التي ظهرنا عليها في النُسخةِ الماضية.وأشار ناصر إلى: إن الاتحادَ بشخص رئيسه والأعضاء أشادوا كثيراً بالمنهاج المعد للبطولة. مبيناً: إن الاتحادَ سيسعى جاهداً لتطبيقِ مفرداتِ البرنامج الإعداديّ بما يؤمن ظهوراً مميزاً آخر للمنتخبِ في البُطولةِ القارية.

وفي سياق اخر، استقبل رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، رئيسَ الهيئة الإداريّة لنادي الجيش الرياضيّ حسن فرحان في مقرِّ دوري نجوم العراق بحُضور عضو المكتبِ التنفيذيّ غانم عريبي.وقال رئيسُ الاتحاد: إن زيارةَ رئيس الهيئة الإداريّة لنادي الجيش حسن فرحان تأتي في إطارِ التعاونِ بين الطرفين، وسُبل تعزيزه بالشكلِ الذي ينعكسُ إيجاباً على تطور الكرةِ العراقيّة.وأضاف: إن نادي الجيش يعدُّ من الأنديةِ المُهمة على خارطةِ الرياضةِ العراقيّة عموماً، وكرة القدم بشكلٍ خاصٍ، لاسيما أنه يعدُّ مدرسةً في تَخريجِ المواهبِ واحتضانها على مدار التأريخ.من جهته، أكد رئيسُ نادي الجيش “حسن فرحان” إن زيارته لرئيسِ اتحاد الكرة عدنان درجال تأتي من بابِ التواصل الذي ينبغي أن يستمرَ بين الأنديةِ والاتحادِ، على اعتبار أن الأخيرَ هو الخيمةُ الكبيرة التي تضم في طياتها كلَ الأندية.وأشار فرحان إلى: إنه يشعرُ بالفخرِ لما لمسه من تطورٍ هائلٍ في العملِ الإداريّ للاتحادِ من ناحيةِ المُخاطبات بين الأطرافِ المُتعددة، فضلاً على مقرِّ دوري نجوم العراق. عاداً إياه (المقر) بأنه مفخرةٌ لكل العراقيين، وليس فقط أبناء الرياضة.وتابع: إن نادي الجيش من أبرز الداعمين لخطواتِ اتحاد الكرة ورئيسه عدنان درجال. مبيناً: إن الجميعَ يجب أن يعملَ على تعزيزِ تلك الخطوات ودعمها من أجل الكرة العراقيّة التي تحتاجُ إلى تلك الأهدافِ المرسومة.

من جهة أخرى، تغلب منتخبُ الناشئات (دون 18 عاماً) على فريقِ تلّسقف للسيداتِ بأربعة أهدافٍ من دون مقابلٍ في المباراةِ التجريبيّة التي جرت في ملعبِ جامعة دهوك.وقاد منتخب الناشئات المدربُ علي حسن، حيث يتأهب المنتخبُ في معسكره التدريبيّ بمدينةِ دهوك للمشاركةِ في الاستحقاقاتِ الخارجية المُقبلة.