النقل: إعادة 12 خط سكة حديد للخدمة واستحداث خطوط جديدة

بغداد – الصباح الجديد

استعرضت وزارة النقل مشاريعها المنجزة في قطاع السكك الحديد في ظل حكومة الخدمات ، مؤكدة إعادة 12 خط للخدمة واستحداث خطوط جديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي : إن “الشركة العامة لسكك حديد العراق أعادت تأهيل وتشغيل خطوط السكك الحديد المتوقفة عن الخدمة والعمل على استكمال تشغيل كافة الخطوط في جميع المحافظات” ، مبينا ان “الشركة أنجزت العمل بـ 12 سكة حديد لرفع كفاءتها ضمن المواصفات العالمية بعد انقطاع الخدمة فيها لعدة سنوات كما استحدثت خطوط جديدة في ظل حكومة الخدمات”.

وفصل الخطوط المفتتحة بالقول: إن “الشركة افتتحت خط سكة حديد مصفى القيارة في الموصل لنقل النفط الخام، بعد انقطاع دام أكثر من 20عاما، وكذلك خط سكة حديد (بغداد ـ الفلوجة) للمسافرين بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة النقل ، “كما تم افتتاح خط سكة حديد (سايلو الشرقاط) في الموصل بعد انقطاع دام اكثر من 30 عاما، وكذلك افتتاح الخط المزدوج الرابط من المسيب الى المحمودية وبطول 40كم ، وافتتاح المجسر في المسيب وتحويلة القطاع بطول 1500 متر والجسور الاخرى (جسر اليوسفية كم 32 وجسر اللطيفية47كم)”.

وتابع “كذلك تم افتتاح الخط المزدوج الرابط من المسيب الى المحمودية بطول 40كم، وافتتاح خط مجسر في المسيب وتحويلة القطاع بطول 1500 متر وكذلك خطوط مارة بجسور اليوسفية بطول 32 كم وجسر اللطيفية بطول 47كم)، وكذلك افتتاح قطاع منطقة الحقلانية بطول 80كم بعد انقطاع دام اكثر من 8سنوات، ضمن خط سكة حديد (بغداد/ القائم/ عكاشات)، فيما تم افتتاح خط بغداد – سامراء 120 كم ، وافتتاح خط (بغداد- الرمادي)”، مشيرا الى “اكتمال خط سكة حديد رصيف 27 الواصل الى ميناء ام قصر الشمالي الرابط بين الارصفة البحرية، وخط سكة (حديثة- القائم) بنسبة 100%.

وزاد بالقول إلى: إن “هناك خطوط منجزة وسيتم افتتاحها في الايام المقبلة تتضمن خط سكة (الدورة- مصافي) بنسبة إنجاز 100% . وإنجاز مشروع (حجامة- ساوة) بنسبة 100%. فيما تم انجاز مشروع الاذرع الاوتوماتيكية وكاميرات المراقبة لتنظيم عمل سير القطارات”.

وأكدت الوزارة : أن ” العمل مستمر وبوتيرة متصاعدة لإنجاز ما تبقى من المشاريع والخطط المستقبلية لوزارة النقل، اذ تم التعاقد مع شركة ايماثيا كونستروكيسون الاسبانية لإنشاء خط سكة حديد بصرة شلامجة، والعمل مستمر على رفع التعارضات مع المسار لغرض استملاك الأراضي الحكومية والخاصة حيث تم رفع الالغام 4 كم بعرض 50 حسب متطلبات العمل”.

وأضاف، “كما تم في مشاريع الوزارة افتتاح بناية المنطقة الجنوبية في البصرة وبناية المنطقة الشمالية في الموصل، كما تم تأهيل (12) قاطرة وإدخالها للخدمة لغرض زيادة حجم المنقولات في ورش الشركة .

وكانت وزارة النقل كثفت جهودها لتطوير قطاع السكك الحديد، من خلال إعادة تأهيل الخطوط المتهالكة واستحداث خطوط جديدة، إضافة إلى إصلاح القاطرات العاطلة، وذلك بالتوازي مع إطلاق أولى خطوات مشروع طريق التنمية الذي سيبدأ العمل به العام المقبل.

وقال مدير الشركة العامة للسكك الحديد التابعة للوزارة، جبار عليوي لحيس، إن الوزارة تعمل على محاور عدة لتطوير القطاع، أبرزها استكمال إنجاز العديد من المشاريع الهامة، وتشمل هذه المشاريع خط سكة حديد حجامة – ساوة الذي اقترب من مراحل الافتتاح، إلى جانب خطوط سكة حديد دورة – مصافي، بغداد – الرمادي، إسكندرية – مسيب – محمودية، سايلو الديوانية، تكريت، وسايلو الدورة ومصفى الشرقاط.

وأضاف المدير العام أن المحور الثاني يشمل إعادة تشغيل القاطرات العاطلة بعد استكمال عمليات تأهيلها في ورش ومعامل الوزارة، إضافة إلى العمل على إطلاق مشروع طريق التنمية العام المقبل، وهو جزء من البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى بناء وتطوير خطوط السكك الحديدية، مع تحديث البنى التحتية للخطوط العاملة وتحسين الربط السككي الداخلي، بما يضمن تأمين سير قطارات المسافرين وأحواض النفط الأسود.

وأشار المدير العام إلى أن الوزارة تسعى أيضا إلى غلق ملف التجاوزات على أكثر من أربعة آلاف كيلومتر من خطوط السكك الحديد في بغداد والمحافظات.

وأوضح، أن العام المقبل سيشهد استكمال فتح عدد من الخطوط المهمة في المحافظات التي تعرضت للأعمال الإرهابية أو التي دمرت فيها خطوط السكك، من خلال إنشاء خطوط جديدة، مشيرا، إلى أن قطاع السكك الحديد يعد الركن الأساسي لمشروع طريق التنمية، مما يتطلب النهوض به وتطويره ليواكب متطلبات هذا المشروع الاستراتيجي.