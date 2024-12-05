” سيرك” و” نساء لوركا ” ضمن عروض مهرجان المسرح العربي بدورته 15 في مسقط

بغداد – سمير خليل:

تألق آخر لمسرحنا العراقي وهذه المرة في مسقط، حيث ترشحت مسرحيتان عراقيتان للمشاركة في مهرجان المسرح العربي بدورته 15 الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح في سلطنة عمان، حيث ستشارك مسرحية “سيرك” للدكتور جواد الاسدي ضمن عروض المسار الأول الذي سيتنافس على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، فيما تشارك مسرحية “نساء لوركا” للدكتورة عواطف نعيم ضمن عروض المسار الثاني في المهرجان.

فقد أعلنت الهيأة العربية للمسرح قائمة العروض المشاركة في مهرجان المسرح العربي بدورته الخامسة عشر الذي ستقيمه الهيئة بالتعاون مع وزارة الثقافة والتراث والجمعية العمانية للمسرح وذلك في الفترة ما بين التاسع الى الخامس عشر من شهر كانون الثاني المقبل في العاصمة العمانية مسقط، وبلغ عدد العروض المرشحة خمسة عشر عرضاً من ثلاثة عشر دولة عربية.

وكانت الهيئة العربية للمسرح قد اعتمدت مائة وخمسة وسبعين طلباً للمشاركة في المسارين، وشكلت لجنة للمشاهدة والاختيار تكونت من:

الدكتور يوسف عايدابي من السودان رئيساً، وعضوية الدكتور جبار جودي من العراق، والاستاذ خالد جلال من مصر والاستاذ هزاع البراري من الأردن والاستاذ يوسف الحمدان البحرين.

وقد شاهدت اللجنة الأعمال واختارت وفق المعايير المعلنة في الاستمارة الخاصة بالمهرجان العروض التالية :

في عروض المسار الاول التي ستتنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي:

مسرحية “أسطورة شجرة اللبان” لفرقة مزون من سلطنة عمان عن رواية موشكا لمحمد الشحري، اقتباس نعيم نور، إخراج يوسف البلوشي، مسرحية ” البخارة” أوبرا تونس، لقطب المسرح من تونس، تأليف صادق الطرابلسي والياس الرابحي، إخراج صادق الطرابلسي، ” الملجأ معمل 612″ من الأردن تأليف نجيب نصير وسوسن دروزة، إخراج سوسن دروزة والحاكم مسعود، و”المؤسسة” لمسرح الصواري من البحرين عن نص أنطونيو باييخو، إعداد و إخراج عيسى الصنديد، و” بين قلبين” تقديم مشيرب للإنتاج الفني من قطر، تأليف طالب الدوس، إخراج محمد يوسف الملا، ومسرحية ” ريش” تقديم فرقة شادن للرقص المعاصرمن فلسطين، تصميم وإخراج شادن أبو العسل، و” غصة عبور” لفرقة المسرح الكويتي، الكويت تأليف تغريد الداوود، إخراج محمد الأنصاري، و” كيف نسامحنا؟ ” لمسرح الشارقة الوطني من الإمارات، تأليف اسماعيل عبد الله، إخراج محمد العامري، و” ماكبث المصنع” لفريق كلية طب القاهرة من مصرعن ماكبث شكسبير، إعداد وإخراج محمود ابراهيم الحسيني، ومسرحية “هُمْ” تقديم مسرح أنفاس من المغرب، تأليف عبد الله زريقة، إخراج أسماء الهوري، بالاضافة للعرض العراقي “سيرك” للفرقة الوطنية للتمثيل في دائرة السينما والمسرح العراق، تأليف وإخراج الدكتورجواد الأسدي.

اما عروض المسار الثاني التي ترشحت للمهرجان فضمت المسرحيات:

” ذاكرة صفراء” تقديم فرقة نورس المسرحية من السعودية، تأليف عباس الحايك، إخراج حسن العلي، ومسرحية ” عد عكسي” للمسرح القومي السوري في دمشق، تأليف وإخراج موسيقي سامر الفقير، تأليف ودمى وإخراج العرض هنادة الصباغ، ” هاجّة (بوابة 52)” لمسرح الناس من تونس، تأليف دينا مناصرية، إخراج دليلة مفتاحي، بالاضافة ل” نساء لوركا” للفرقة الوطنية للتمثيل في دائرة السينما والمسرح عن نصوص للوركا، تأليف وإخراج الدكتورة عواطف نعيم.

الأمين العام للهيئة العربية للمسرح السيد اسماعيل عبد الله قال: مستوى رفيع تحلت به عروض كثيرة إضافة للتي تم اختيارها، ولم تكن مهمة الاختيار سهلة في ظل التنافس الشديد، وعبر عن اعتزازه بما يمثله مهرجان المسرح العربي بالنسبة للمسرحيين العرب، وأكد أن الاستعدادات مع الشركاء في سلطنة عُمان تسير على أفضل وجه من أجل توفير أفضل الظروف ليقدم المسرحيون إبداعاتهم وعروضهم، التي تسير بالتوازي مع فعاليات فكرية هامة ومميزة، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.