مهرجان سومر السينمائي للأفلام القصيرة أون لاين يعلن عن نتائجه

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن رئيس مهرجان سومر السينمائي للأفلام القصيرة أون لاين المخرج نزار شهيد الفدعم النتائج النهائية للمهرجان والتي اسفرت عن فوز فيلم ” موزع البريد ” إخراج أحمد فايز من مصر بالجائزة الأولى، وفيلم ” ديجور ” إخراج معتصم سميرات من الأردن انتاج وزارة الثقافة والتراث الأردنية بالجائزة الثانية، وفيلم “أوراق جافة” إخراج دليلة الدرعية من سلطنة عمان بالجائزة الثالثة، وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم “لن تغوص وحيداً” إخراج فهد الميمني من سلطنة عمان، وتنويه لفيلم “ليل” اخراج قصي حسام شرباتي وأنتاج وزارة الثقافة السورية وفيلم “المفتاح” إخراج محمد ميساوي من فلسطين .

وقد استقبل المهرجان في دورته الأولى التجارب السينمائية الشابة والواعدة التي تم فيها توظيف الأفكار الإنسانية التي تدعو إلى الخير والتسامح والعطاء والبذل والتعايش على هذا الكوكب بسلام وأمان، كما ضمت افكارا جديدة جريئة مثل زواج القاصرات، تجارة الأعضاء، وجرائم القتل، والمخدرات ، للتنافس من أجل نيل درع مهرجان سومر السينمائي الذهبي والفضي والبرونزي، مع شهادة تقدير، وقد شارك في الدورة الأولى التي اعلن عنها قبل ثلاثة أشهر اكثر من مائة فيلم روائي قصير من دول عربية وأجنبية، وأفرزت لجنة تحكيم المهرجان 19 فيلما” ضمن القائمة الصغيرة تم الإعلان عنها قبل شهر والتي تم ترشيح الأفلام الفائزة منها، وتألت لجنة التحكيم من الدكتور صفاء زهيرمن لندن والناقدة السينمائية سعاد زريبي من تونس والمخرج مخلد نزارمن تركيا.