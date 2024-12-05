النحات العالمي أحمد البحراني يصمم العمل النحتي لجائزة الإبداع

بغداد – الصباح الجديد:

بتكليفٍ مباشر من وزير الثقافة والسياحة والآثارالدكتورأحمد فكُاك البدراني، أنجز الفنان العراقي العالمي أحمد البحراني تصميم وتنفيذ العمل النحتي لجائزة الإبداع العراقي، المقدمة للمبدعين في مجالات، (الرواية، الشعر، القصة القصيرة، أدب الطفل، الدراسات اللسانية، النحت، الفيلم الروائي، الإخراج المسرحي).

وأكد البدراني أنَّ الجائزة تهدف إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكتاب والمفكرين والمترجمين والفنانين، اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في العراق، إذ تعكس هذه الجائزة رغبة وزارة الثقافة في رعاية واستقطاب جيل جديد من الأدباء والفنانين وتسليط الضوء على مواهب مختلفة ما جعل احتفالية جائزة الإبداع مهرجاناً للفنون والأدب يجمع نخبة من المتخصصين في هذه المجالات والمهتمين بها على حد سواء للارتقاء والنهوض في خدمة الثقافة العراقية”.

وبشأن اختياره لإنجاز العمل النحتي قال الفنان البحراني: لقد تم تكليفي من قبل وزيرالثقافة الدكتور أحمد فكّاك البدراني بعمل مجموعة من التصورات المبدئية وعرضها، وبمتابعة مباشرة من معاليه تم ترشيح التصميم المستوحى من كلمة ( الله لفظ الجلالة )، والقطعة متكونة من مادة البرونز، وأضاف البحراني: وقد وضعت في تصميم المجسم الفني للجائزة خطوطاً وزخارف مستوحاةٍ من الروح العراقية المحلية وكأنَّها أمواج نهري دجلة والفرات، وتتوسطها نخلة صغيرة، وهي إشارة إلى الاستدامة والمستقبل الذي يعمل من أجله مبدعو العراق بجميع اختصاصاتهم الفنية والأدبية، لافتاً إلى أنَّ العمل بالمجسم استغرق ثلاثة أشهر.