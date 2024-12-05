عروض دار الأزياء العراقية تستأنف نشاطها في نينوى

بغداد – الصباح الجديد:

حرصاً منها على نقل صورةٍ حية عن منجزها الفني، تواصل الدار العراقية للأزياء، وبإشراف مديرها العام وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثارالأستاذ الدكتور فاضل محمد حسين، إستعداداتها لإقامة عروضٍ جديدة في محافظات العراق، تنطلق ابتداءً من محافظة نينوى في اليوم العاشر من الشهر الجاري على مسرح جامعة الموصل.

السيد الوكيل أكد أن الفعاليات جاءت إنسجاماً مع أهداف الوزارة بتسليط الضوء على القيم الجمالية للأزياء التي تحاكي بزخارفها وألوانها حضارات بلاد الرافدين العريقة.

وشدَّد سيادته على أهمية نقل الرسالة الحضارية بعبقها التاريخي، وبكل ما تحمله من أبعادٍ إجتماعية وثقافية تخص المجتمع العراقي لتنشر ثقافةً أصيلة بتصاميم وإكسسوارات طالما أبهرت المتلقين على امتداد بقاع العالم.