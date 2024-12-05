استعدادات متواصلة لانطلاق مهرجان بغداد الدولي للمسرح بنسخته الخامسة

بغداد – الصباح الجديد:

في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق مهرجان بغداد الدولي للمسرح بنسخته الخامسة والتي تحتضنه العاصمة بغداد والذي تقيمه دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثارللفترة من العاشر لغاية الثامن عشر من الشهر الجاري، اجتمع أعضاء مجلس ادارة دائرة السينما والمسرح برئاسة الدكتورجبار جودي مدير عام الدائرة نقيب الفنانين العراقيين.

ناقش الاعضاء الخطط الموضوعة في الاجتماع السابق ومراحل تنفيذها صَمن خطة الادارة العليا المتمثلة بمديرعام الدائرة، وكيفية التنسيق بين اقسام الدائرة لحل جميع العقبات التي تقف عائقا في طريق تحقيق المنجزالفني المسرحي منه والسينمائي.

من جانبه تحدث جودي عن استعداد الدائرة لاحتضان المهرجان، موكدا على ضرورة تهيئة المسارح العائدة للدائرة ، وكافة الامورالفنية والادارية والاعلامية واللوجستية المنظمة لهذا الحدث المسرحي الذي سيكون متميزا ومختلفا عن سابقه من المهرجانات.

من جانبهم أكد أعضاء مجلس الادارة جاهزية الدائرة لاقامة المهرجان بتكاتف الايادي لاقسام الدائرة كافة.

وثمن رئيس مجلس الادارة الدورالكبيرالذي يقوم به اعضاء مجلس الادارة وموظفي الدائرة باقسامها كافة للنهوض بواقع الدائرة الى المزيد من التقدم والنجاح.