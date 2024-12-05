نقابة المهن الموسيقية تستدعي شيرين عبد الوهاب للتحقيق معها!

الصباح الجديد – وكالات:

في تطورغيرمتوقع لزلة لسان الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأسبوع الماضي في الكويت، أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بياناً صحفياً أعلن من خلاله استدعاء النجمة المصرية للتحقيق معها عما بدرمنها من “سلوك يتنافي تماماً مع كل القيم والمبادئ”.

وجاء النقيب العام للمهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل في بيان صحفي: “على مدار يومان كاملان وأنا أشاهد فيديو الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال حفلتها بدولة الكويت الشقيقة والحبيبة، وحكَّمت العقل والقلب كثيرا فيما قيل على لسانها صوتا وصورة أمام الجمهوروالفرقة الموسيقية والكاميرات، وهذه المرة غلبني صوت العقل وغلب إحساسي وأنتصرعلي إحساس القلب الذي كثيرا ما تعاطف وساند ودعم وألتمس الأعذار للفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب، وصرخ عقلي في وجداني قائلا إن ما حدث هذه المرة لا يعد إلا عبثاً وإستهتاراً بكل القيم الدينية والمجتمعية والانسانية والفنية، ويستوجب المساءلة، ووجب التوضيح سرداً وتفصيلاً”.

وكانت شيرين اثارت جدلاً واسعاً، خلال حفلها في الكويت بعد حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم وقولها للجمهور “محمد رحيم عمل لي أغنيات حلوة كتير، منها مشاعر وصبري قليل والوترالحساس، ممكن تقرأوا له الفاتحة كلنا، عشان تبقى سيئة جارية”.

واضاف البيان “أعتصرت قلوبنا جميعا مطربين وملحنين وشعراء ومازالت تعتصر حزنا على فراقه، في الوقت الذي غلب فقط على مشاعر شيرين عند ذكر محمد رحيم الإحساس بإلقاء الإفيهات الغير مناسبة إطلاقا مرة بعبارة نعمله سيئة جارية، ثم عبارة دي هتبقى تريند، ثم علو صوت الضحكات واختتمت المشهد المؤسف بوصف نفسها بالفضيحة بعبارة أنا فضيحة”.