التشكيلية فادية النعيمي رئيسة تجمع فاديا للثقافة والفنون:

حاورها: سمير خليل

من الظواهر التي أطّرت المشهد الابداعي والفن التشكيلي خاصة، ظاهرة الروابط والتجمعات الفنية التي تعنى بالفن التشكيلي عموما بجانب نشاطات ثانوية أخرى، فأصبحت هذه التجمعات خلايا إبداع تجمع كل واحدة منها مجموعة من الفنانين المعروفين في مجال التشكيل، وتتسابق كل واحدة منها وبنفس طيب، لإقامة المعارض والأنشطة الفنية التي عادة ما تحتضن أعدادا كبيرة من الفنانين.

من هذه التجمعات يبرز اسم ” تجمع فاديا للثقافة والفنون” الذي أسسته وتديره

الفنانة التشكيلية المعروفة فادية طلال النعيمي التي التقيناها لتتحدث عن هذا التجمع فقالت:

التجمع تأسس في شهر ايار عام 2021 ، كنت أنا صاحبة الفكرة، بعد تجربة عمل في الإمارات العربية المتحدة، حيث كنت أعيش هناك، وأعمل في تنظيم المعارض للفنانين، عدت بعدها الى بلدي الحبيب العراق، وقمت بتأسيس هذا التجمع، يبلغ عدد أعضاء تجمعنا أكثر من 100 شخص ، بينهم فنانون تشكيليون ومثقفون وشعراء وعازفون للعود وإعلاميون ومصورون. إدارة التجمع تتألف مني أنا والفنانين عمار النعيمي وعلاء داود ووسام الدبوني، والاعلاميين علي مهدي واحمد بسيم، والمصورين إيهاب الكناني وياسر الحمداني، أعضاء التجمع من جميع محافظات العراق وإقليم كردستان”.

وعن التنافس بين الروابط والتجمعات الفنية أضافت:

أولا، جميعنا نعمل على خدمة الفن والفنانين وكذلك المجتمع الذي ننتمي اليه، ثانيا، بالتأكيد يوجد تنافس نزيه بين كل الروابط والتجمعات التي تعمل جميعها لهدف واحد هو نقل رسالة عن الفن العراقي، وهو فن راق ومتجدد يواكب كل العصور، يوجد لدينا في العراق فنانون عمالقة، وأنا فخورة بكل فنانينا العراقيين”.

*ماذا عن المعارض التي قمتم بتنظيمها؟

عدد المعارض التي نظمتها يبلغ 10 معارض، ومعرض واحد خارج العراق كان في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل سنة ونص، شارك فيه أربعون فنانا تشكيليا من العراق وباقي المشاركين كانوا من العرب، أغلب معارضنا كانت في المحافظات وإقليم كردستان، في السليمانية وخانقين وأربيل ودهوك، وكذلك قمنا بتوقيع اتفاقية مع كروب أدباء ومثقفي خانقين بإشراف مديرية الفنون في خانقين، وبالنسبة لجمهور المحافظات وإقليم كردستان فهو جمهور راق ومتذوق للفن. كانوا فرحين جدا لإقامة معرضنا هناك، وهناك أيضا يتم بيع بعض اللوحات الفنية “.

وعن العلاقة مع المؤسسات ذات العلاقة بالفن التشكيلي قالت:

علاقتنا بوزارة الثقافة ممتازة، وأنا أحب أن أشكر كل المسؤولين في هذه الوزارة ومديرية العلاقات على تعاونهم معنا ودعمهم المعنوي لنا. أقمت ثلاثة معارض على قاعة الواسطي في الدار العراقية للأزياء، ومعرضين على قاعة كولبنكيان التابعة لوزارة الثقافة، التجمع حريص جدا على إقامة معارضه في قاعات مخصصة للفن التشكيلي، ولا يقيم معارض في الحدائق أو في صالات الفنادق، ونحن نتعامل مع مؤسسات حكومية وثقافية في قمة الرقي ونحرص على حضور شخصيات فنية ومسؤولين لافتتاح معارضنا، كل الشكر والامتنان لجميع الشخصيات الذين تعاونوا معنا وموقفهم النبيلة مع تجمعنا، طبعا بدون ذكر أسماء”.

والفنانة فادية طلال النعيمي تحمل شهادة الدبلوم في التنمية البشرية من المعهد الخليجي للتنمية البشرية في الامارات العربية المتحدة، هاوية ومتذوقة للفن، عملت في الامارات ضمن تخصصها، عملت في مجلة دراسات الطفولة العربية، كما أنها تكتب عن الطفولة وعلاقتها بالفن.

وكان تجمع فاديا للثقافة والفنون قد وجه دعوة للفنانين للمشاركة في المهرجان الدولي ” بين ثقافتين” ” السعودية والعراق” والذي سيقام للفترة من 18-31 كانون الاول المقبل في العاصمة السعودية الرياض، والمعرض يقام من أجل تعزيز التبادل الثقافي والفني واستعراض التراث العريق والفنون المتنوعة لكلا البلدين.