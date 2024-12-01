الدار العراقية للأزياء تتألق في المؤتمر العلمي لرابطة صحة العظام والمفاصل

بغداد – الصباح الجديد:

في خطواتها الساعية لتعميق أواصر العلاقات مع الجهات العلمية وتبادل المعرفة، وبإشراف مديرها العام الأستاذ الدكتور فاضل محمد حسين، شاركت الدار العراقية للأزياء أعمال المؤتمر العلمي السابع الذي أقامته رابطة صحة العظام والمفاصل العراقية على قاعة فندق بابل ولمدة يومين التاسع والعشرين والثلاثين من الشهر الجاري.

المؤتمر شهد حضور العديد من الشخصيات العلمية والأكاديمية مع نخبة من الشخصيات الثقافية، وقدمت الدار عرضاً للأزياء التي توشحت بصبغتها التاريخية المستمدة من حضارة وادي الرافدين ومروراً بعصورها الآشورية والبابلية وحتى العصر الإسلامي.

وأبدى المشاركون في المؤتمر تفاعلاً واعجاباً قوياً بنوعية التصاميم وطابعها المميز الذي نقلهم إلى أجواء عابقة بسحر الحضارات العراقية القديمة.

جدير بالذكر أن الدار العراقية للأزياء دائما ما تكون حاضرة في الأنشطة والفعاليات المحلية، بالإضافة لمشاركتها في مهرجانات وفعاليات عربية ودولية حيث تمثل الفلكلور والتراث العراقي من خلال أزيائها التي تصمم وتنتج بأياد عراقية موهوبة، مما يدل على حيوية ونشاط هذه المؤسسة الابداعية.