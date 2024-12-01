على أرض أور الآثارية…. “الحبوبي” ملتقى الإبداع الثقافي ينطلق بنسخة جديدة

بغداد – الصباح الجديد:

برعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، انطلقت فعاليات مهرجان الحبوبي الإبداعي الدولي السابع بدورته (لبنان وفلسطين) على خشبة المسرح السومري المفتوح في مدينة الناصرية بمشاركة 150 شخصية ثقافيّة ومعرفية من داخل وخارج العراق.

حضر افتتاح هذا المحفل الثقافي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية الدكتور عارف الساعدي، ورئيس لجنة الثقافة في مجلس محافظة ذي قار الأستاذ أحمد سليم، ونخبة من الأدباء والشعراء العراقيين والعرب والمهتمين بالشأن الثقافي.

يتخلل المهرجان، في أيامه الثلاثة، مجموعة فعاليات ثقافية وقراءات شعرية ودراسات نقدية، فضلا عن مساهمات من جامعات العراق حول دور الذكاء الصناعي في الإبداع اللغوي، مع ندوات عن تحولات المشهد الفكري في العراق والعالم.

وفي كلمة الافتتاح، أكد الدكتور الساعدي اهمية السلام الذي ينطلق من الناصرية ونخيلها ومائها، مدينة الفرح والشعر، مدينة الحبوبي وداخل حسن وحضيري أبوعزيز وطالب القره غولي وعزيز السيد جاسم ومحسن جاسم الموسوي، والعشرات من قوافل المثقفين والمفكرين.

وعما يميز دورة العام الحالي للمهرجان أكد رئيس لجنة الثقافة في مجلس المحافظة السيد أحمد سليم، أنها تحمل أسماء مدن مشهود لها في سماء المقاومة والصمود والجهاد ضد آلة القتل، وفي ذات الوقت تكبد العدو خسائر فادحة لم يستطع إخفاءها عن العالم.

وعن أبرز الفعاليات تحدث رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في المحافظة السيد علي الشيال مشيرا إلى أهمها وهي إقامة معارض فنية وصور فوتوغرافية، وبازارات، وقصائد شعرية وعروض مسرحية وسينمائية مع تكريم للفرق الفنية المتميزة.

يذكر أنَّ هذا المهرجان أطلق عليه منذ سنة 2003 اسم (محمد الحبوبي) الفقيه والشاعر والثائر أحد أعلام النجف المنحدر من الناصرية.