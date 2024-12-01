جدارية عراقية هدية من نقابة الفنانين العراقيين للهيأة العربية للمسرح

بغداد – الصباح الجديد:

استقبل الأمين العام للهيأة العربية للمسرح اسماعيل عبد الله في مقر الأمانة العامة للهيأة في الشارقة نقيب الفنانين العراقيين، المدير العام لدائرة السينما والمسرح بوزارة الثقافة والسياحة والآثار الدكتور جبار جودي، يرافقه الفنان التشكيلي العراقي مطيع الجميلي، وكان في الاستقبال أيضاً عضوا مجلس الأمناء الأستاذ يوسف الحمدان والأستاذ هزاع البراري ومدير التدريب والتأهيل والتدريب في الهيئة غنام غنام.

نقيب الفنانين العراقيين عضو مجلس أمناء الهيأة الدكتور جبار جودي قدم باسم نقابة الفنانين العراقيين جدارية من إبداع الفنان التشكيلي العراقي العالمي مطيع الجميلي مهداة للهيأة العربية للمسرح، تحية لها ولما تمثله من علامة ثقافية في مشهدنا العربي، حيث ضمت الجدارية ثلاثين لوحة منفصلة الإطار متصلة الدلالة، حملت كل واحدة منها أثراً حضاريا عربيا من العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدداً من الدول العربية، في مساحة سبعة أمتار ونصف مربعة.

الدكتور جبار جودي عبر عن اعتزازه بما أنجزه الفنان مطيع الجميلي الذي تزين أعماله الإبداعية عدداً كبيراً من الفضاءات حول العالم، حيث عبر الفنان عن عمق المنجزات الحضارية التي ميزت بلادنا العربية عامة والعراق خاصة، ووضع الفعل الحضاري الذي تنجزه الهيأة في مكانة رفيعة ضمن الرؤية الحضارية التي نصبوا إليها جميعا.

الفنان مطيع الجميلي أكد إيمانه القاطع بتكامل الفنون، وبأهمية ترسيخ رموز الفعل الحضاري في حياتنا الثقافية العربية.

الأمين العام للهيأة العربية للمسرح اسماعيل عبد الله ثمن هذه المبادرة وهذا الإنجاز الفني الرفيع الذي يعد تحفة إبداعية مؤكداً أن عراق الإبداع والثقافة حاضر دوماً في المشهد الذي تتحرك الهيأة فيه رفقة كل المؤمنين بأهمية الفنون ودورها، كما أشاد بالعلاقات المتينة التي تربط الهيأة بالفنانين العراقيين ونقابتهم وكذلك وزارة الثقافة والسياحة الآثار ممثلة بمديرية المسرح والسينما، والتي أفضت لتنظيم دورة مميزة من مهرجان المسرح العربي كانون الثاني الماضي.